Výsledky Palantiru: Vysoká očekávání a ještě vyšší zisky

Kontroverzní americká technologická společnost zveřejnila výsledky za 2. čtvrtletí 2026. Jak ukazuje obchodování po uzavření trhu, investoři přijali report mimořádně pozitivně a akcie před otevřením trhu rostou přibližně o 15 %.
Sentiment vůči společnosti byl před zveřejněním výsledků poměrně chladný. Od loňského maxima akcie ztratily přibližně 40 %.
Technická analýza Palantiru (D1)
Cena se prudce odrazila od úrovně 161,8% Fibonacciho retracementu, která nyní vyznačuje lokální minimum. Poslední korekce zároveň prorazila linii downtrendu. Pokud si společnost udrží tempo patrné v předobchodní fázi, akcie by měly otevřít nad EMA200.
Dalším býčím signálem je objem obchodování, který prostřednictvím postupného poklesu naznačuje slábnoucí prodejní tlak.
Zdroj: xStation5
Sentimentu před zveřejněním výsledků nepomohli ani představitelé společnosti, například Alex Karp a Peter Thiel. Management před výsledky prodal významné balíky akcií, což řada analytiků považovala za vážný varovný signál. V případě Palantiru má však tento signál poměrně nízkou vypovídací hodnotu, protože představitelé společnosti podobné prodeje provádějí relativně pravidelně.
Ani tento umírněný až pesimistický sentiment nezabránil trhu očekávat od Palantiru výrazný růst. Společnost znovu ukázala, že označení „hypergrowth“ se s ní nespojuje bezdůvodně. Očekávání překonala velmi výrazně.
Tržby
- Očekávání: 1,82 mld. USD (+82 % meziročně)
- Skutečnost: 1,94 mld. USD (+94 % meziročně)
Zisk na akcii
- Očekávání: 0,34 USD (+213 %)
- Skutečnost: 0,41 USD (+256 %)
Výsledky odpovídají očištěné provozní marži přibližně 62 % a hrubé marži podle GAAP ve výši 84,7 %.
Tyto výsledky ukazují, proč je Palantir prakticky ve vlastní lize. Tržby a zisk však nepředstavují celý investiční příběh – jsou pouze jeho začátkem.
Kvalita výsledků
Někteří analytici upozorňují, že ziskovost Palantiru může působit nadhodnoceně. Rozdíl mezi očištěnými a vykázanými výsledky je způsoben především investicí společnosti do SpaceX a akciovými odměnami zaměstnanců (stock-based compensation).
Výdaje na akciové odměny meziročně vzrostly o 66 %, jejich podíl na tržbách však ve skutečnosti klesl.
Po očištění o vliv investice do SpaceX by očištěný zisk na akcii dosáhl přibližně 0,39 USD, což by stále znamenalo růst přes 200 % a výrazné překonání tržního konsenzu.
Detaily a obchodní model
Pro posouzení kvality tak rychle rostoucí společnosti je nutné analyzovat výsledky mnohem podrobněji než u většiny technologických firem.
Na straně nákladů vzrostly celkové náklady za první polovinu roku jen o něco více než 20 %. To potvrzuje mimořádně silnou provozní páku, díky níž každé překonání očekávání významně zvyšuje dlouhodobou hodnotu společnosti.
Dalším velmi silným signálem je vývoj ukazatele RPO (Remaining Performance Obligations), který bývá zmiňován například i investorem Michaelem Burrym. V první polovině roku 2026 vzrostl meziročně o více než 260 %.
To naznačuje, že poptávka po službách společnosti je ještě vyšší, než management dříve naznačoval.
Současně však růst RPO neznamená, že by firma měla problém převádět objednávky do tržeb.
Klíčový SaaS ukazatel Dollar Retention vzrostl na téměř rekordních 157 % (+700 bazických bodů).
Další důležité ukazatele:
- Tržby od stávajících zákazníků vzrostly o 85 %.
- Podíl 20 největších zákazníků na celkových tržbách klesl z 43 % na 40 %, což ukazuje na lepší diverzifikaci klientské základny.
- TCV (Total Contract Value) vzrostla o 49 %.
- Duration-adjusted TCV vzrostla o 129 %.
Jedním z největších pozitivních překvapení byl růst komerčních kontraktů v USA, které meziročně vzrostly o 153 %.
To znamená:
- Palantir je stále méně závislý na obtížněji předvídatelných vládních zakázkách i na Evropě, která stále více prosazuje digitální suverenitu.
- Produkty Palantiru už nejsou pouze experimentálními nebo úzce specializovanými řešeními pro největší instituce. Výsledky naznačují, že se z nich stává skutečně komerční produkt.
- Trh vládních zakázek je sice významný, ale jeho potenciál je výrazně menší než možnosti růstu na komerčním trhu.
Výhled
Pozornost investorů tentokrát nesměřovala ani tak k kontroverznímu generálnímu řediteli, ale především k novému výhledu společnosti.
Management zvýšil očekávání jak pro 3. čtvrtletí, tak pro celý rok.
Ve 3. čtvrtletí společnost očekává:
- Tržby přes 2,16 mld. USD
- Provozní zisk přes 1,29 mld. USD
Za celý rok očekává:
- Více než 8,15 mld. USD tržeb
- Z toho 3,42 mld. USD má pocházet z amerického komerčního segmentu.
Volný peněžní tok by měl dosáhnout 4,5–4,7 mld. USD, což představuje meziroční růst přes 100 % a přibližně 200 mil. USD nad mediánem analytických odhadů.
Výhled do budoucna
Na konci každého čtvrtletí zveřejňuje generální ředitel Alex Karp dopis akcionářům. Jeho styl komunikace bývá často chaotický, poslední dopis však naznačuje, že za hlavní překážku dalšího rozvoje AI považuje obchodní model společností OpenAI a Anthropic.
Podle Karpa je největším problémem snaha uzavřít zákazníky do jediného modelu LLM, nad kterým nemají kontrolu.
Palantir naopak rozšiřuje integrace tak, aby si klient mohl vybrat libovolný model, používat jej kdykoli a pro jakýkoli účel.
To je důležitý prvek investičního příběhu společnosti. Samotný management poměrně otevřeně naznačuje, že obchodní model OpenAI a Anthropicu se může postupně blížit svým limitům.
Palantir dnes klientům i akcionářům nabízí mimořádně vysokou přidanou hodnotu. Zároveň však zatím nepředstavil strategii, která by společnosti umožnila stát se dlouhodobě nezávislou na produktech velkých AI laboratoří.
Tak mimořádný růst, jaký vykazuje Palantir, je dvousečnou zbraní. Aktuální medián odhadů například naznačuje, že společnost může v letech 2030 až 2031 generovat volný peněžní tok ve výši 20 mld. USD a tržby až 50 mld. USD. To zatím není úroveň Microsoftu nebo Nvidie, ale jde již o vyšší hodnoty, než jakých dosahovala Meta před zahájením rozsáhlých investic do AI.
Společnost se nyní obchoduje za mimořádně vysoké oceňovací násobky, přibližně 140násobek zisku (P/E), 62násobek tržeb (P/S) a 186násobek volného peněžního toku (P/FCF). Znamená to, že investoři budou na návratnost investice čekat více než 100 let a že jsou akcie absurdně drahé?
Ne. Znamená to, že společnost nemá prakticky žádný prostor pro chyby nebo zklamání. V opačném případě může její ocenění utrpět nepřiměřeně silný pokles. To vyplývá ze vztahu mezi provozní pákou a terminální hodnotou společnosti.
Jakékoli zklamání v tempu růstu vytváří v projektované valuaci společnosti „mezeru“, která se při vysokých násobcích postupně promítá do stále výraznějšího rozdílu.
Tržní konsenzus nyní očekává, že růst tržeb v roce 2027 zpomalí a stabilizuje se přibližně v pásmu 40 až 50 %. Některé oceňovací modely naznačují, že při těchto předpokladech nemusí být společnost v horizontu 5 až 10 let drahá a může být dokonce relativně levná, nebo alespoň férově oceněná.
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