ASML v předobchodní fázi vyskočila o 3,5 % 📈 Objednávky potvrzují silnou poptávku po umělé inteligenci

- ASML v předobchodní fázi vzrostla o 3,5 %.
- Společnost překonala očekávání v oblasti provozního zisku, marže a objednávek.
- Předpovědi tržeb pro zbytek roku zvyšují optimismus investorů.
ASML v předobchodní fázi obchodování na posiluje o více než 3,5 % poté, co výsledky společnosti za 3. čtvrtletí překonaly očekávání investorů.
Nadšení napříč polovodičovým sektorem způsobují především objednávky ve výši 5,4 miliardy eur, což je nad prognózou 4,9 miliardy eur a potvrzuje silnou poptávku po investicích do infrastruktury umělé inteligence. Nizozemská společnost je jako jediný výrobce EUV litografických strojů potřebných pro nejpokročilejší čipy s umělou inteligencí jedním z největších příjemců investičního boomu v tomto odvětví.
Zdroj: xStation5
Generální ředitel Christophe Fouquet zdůraznil pokračující pozitivní dynamiku investic do umělé inteligence, která se rozšiřuje na stále větší počet zákazníků. Společnost plánuje do roku 2030 zvýšit roční tržby až na 60 miliard eur, z 28,3 miliardy eur v roce 2024, a zdvojnásobit počet svých zaměstnanců v blízkosti svého sídla ve Veldhovenu.
Na straně rizik čelí ASML především geopolitickým výzvám, včetně omezení prodeje do Číny v důsledku opatření USA zaměřených na čínský polovodičový sektor. Společnost se rovněž připravuje na možné přerušení dodávek v důsledku nedávných čínských omezení vývozu vzácných zemin. Vzhledem k rostoucí expozici společnosti ASML vůči Číně by případná omezení vývoje umělé inteligence v důsledku obchodního/technologického napětí mohla ovlivnit předpokládaný růst tržeb společnosti.
Klíčové výsledky za 3. čtvrtletí 2025
- Nové zakázky: 5,40 mld. eur (↓2,6 % q/q), nad prognózou (4,89 mld. eur).
- Čisté tržby: 7,52 mld. eur (↓2,3 % q/q), pod prognózou (7,71 mld. eur).
- Systémové tržby: 5,55 mld. eur (↓6,3 % q/q), mírně pod očekáváním (5,66 mld. eur).
- Celkový počet prodaných systémů: 1,5 mld: (pod prognózou 98,5); nejvíce kusů: 72 (pod prognózou 98,5): ArFi (38).
- Podíl Číny na prodeji systémů: 42 %, oproti 27 % ve 2. čtvrtletí.
- Tržby z prodeje servisních služeb a provozu v terénu: 1,96 mld. eur, v souladu s prognózou (2,0 mld. eur).
- Hrubá marže: 51,6 %, mírně nad prognózou (51,4 %).
- Náklady na výzkum a vývoj: 1,11 mld. eur, pod očekáváním (1,2 mld. eur).
- Provozní příjmy: 2,47 miliardy eur, nad očekáváním (2,43 miliardy eur).
- Provozní marže: 32,8 %, nad prognózou (31,3 %).
- Čistý zisk: 2,13 mld. eur (↓7,2 % q/q), mírně nad odhadem (2,07 mld. eur).
- Peněžní prostředky a ekvivalenty: 5,13 mld. eur (↓29 % q/q), pod prognózou (5,91 mld. eur).
- Průběžná dividenda: 1,60 EUR na akcii.
Výhled na 4. čtvrtletí 2025
- Čisté tržby: 9,2-9,8 mld. eur (odhad: 9,23 mld. eur).
- Hrubá marže: 51-53 % (prognóza: 50,7 %).
- Výdaje na výzkum a vývoj: ~EUR (prognóza: 1,25 mld. EUR).
