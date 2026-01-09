Rio Tinto a Glencore otřásají těžebním trhem 🚨 Giganti jednají o fúzi 🤝

- Akcie Glencore: Rostou o téměř 8 %.
- Akcie Rio Tinto: Klesají o 1,7 %. Akcionáři se obávají, že převzetí Glencore bude drahé a složité.
- Cena mědi: Dosahuje historického maxima – přes 13 000 USD za tunu.
- Důležité datum: 5. února 2026. Do tohoto data musí Rio Tinto veřejně oznámit, zda skutečně podá nabídku na převzetí Glencore. Pokud se stáhne, musí vyčkat šest měsíců, než bude moci znovu soutěžit s jiným zájemcem.
- Uhlí: Hlavní problém. Rio nechce uhlí, ale Glencore patří mezi největší světové producenty tepelného uhlí. Vyjednavači se tímto tématem budou zabývat ještě týdny.
- Konkurence: BHP vyčkává v pozadí. Také plánuje rozšířit své měděné aktivity. Pokud jednání mezi Rio a Glencore ztroskotají, BHP může vstoupit do hry.
- Těžební sektor: Celý evropský těžební průmysl roste díky této zprávě.
- Evropský komoditní index posiluje a investoři se vracejí k těžebním akciím.
- Akcie Glencore: Rostou o téměř 8 %.
- Akcie Rio Tinto: Klesají o 1,7 %. Akcionáři se obávají, že převzetí Glencore bude drahé a složité.
- Cena mědi: Dosahuje historického maxima – přes 13 000 USD za tunu.
- Důležité datum: 5. února 2026. Do tohoto data musí Rio Tinto veřejně oznámit, zda skutečně podá nabídku na převzetí Glencore. Pokud se stáhne, musí vyčkat šest měsíců, než bude moci znovu soutěžit s jiným zájemcem.
- Uhlí: Hlavní problém. Rio nechce uhlí, ale Glencore patří mezi největší světové producenty tepelného uhlí. Vyjednavači se tímto tématem budou zabývat ještě týdny.
- Konkurence: BHP vyčkává v pozadí. Také plánuje rozšířit své měděné aktivity. Pokud jednání mezi Rio a Glencore ztroskotají, BHP může vstoupit do hry.
- Těžební sektor: Celý evropský těžební průmysl roste díky této zprávě.
- Evropský komoditní index posiluje a investoři se vracejí k těžebním akciím.
Evropské akciové trhy žijí spekulacemi o megafúzi. Rio Tinto (RIO.UK) a Glencore (GLEN.UK) obnovily jednání o spojení, které by vytvořilo největší těžební společnost na světě s hodnotou přes 200 miliard USD. Jde o druhý pokus – ten první v roce 2024 ztroskotal kvůli sporům o valuaci. Nyní jsou však podmínky příznivější: měď láme rekordy (přes 13 000 USD za tunu) a celý sektor zažívá surovinové šílenství. Klíčovým termínem pro celou transakci je 5. únor, do kdy musí Rio nabídku potvrdit, nebo na šest měsíců ustoupit.
Trh reaguje emotivně, ale asymetricky. Akcie Glencore v Londýně vystřelily až o 7,8 %, což je nejvyšší úroveň od července 2024. Investoři vnímají Glencore jako výhodný obchod – firma má nejkvalitnější měděná aktiva, plánuje zdvojnásobit produkci během deseti let a bez mědi není energetická budoucnost. Naproti tomu Rio Tinto ztrácí 1,7–6,3 % v závislosti na burze, což odráží obavy z ředění akcií a nákladů na integraci. Těžební sektor po celé Evropě těží z přílivu kapitálu, který podporuje naděje na dohodu mezi oběma stranami.
Tržní experti jsou rozděleni v názoru, zda je fúze dobrý nápad.
Analytici Morgan Stanley v ní vidí velký potenciál a doporučují nákup akcií obou společností. Podle nich by fúze zdůraznila skutečnou hodnotu Glencore, kterou trh podceňuje. Navíc by sloučená společnost byla výrazněji zaměřena na měď – tento kov by tvořil 35 % tržeb, oproti současným 25 %. Naopak banka Oddo BHF fúzi kritizuje. Její analytici tvrdí, že spojení Rio a Glencore by bylo velmi komplikované. Obávají se, že kultury obou firem jsou zcela odlišné a nemusí spolu fungovat. Znepokojuje je také otázka uhlí – Glencore je jedním z největších světových producentů uhlí, zatímco Rio tento segment před lety opustilo.
Dalším problémem by bylo schválení fúze v minimálně osmi zemích, což si vyžádá čas a značné náklady. Navíc duální struktura Rio Tinta ztěžuje provedení akciové transakce. Někteří odborníci se domnívají, že výsledná dohoda bude menší, než trh očekává. Obchodní divize Glencore, která globálně nakupuje a prodává suroviny, by byla nezvyklým doplňkem pro Rio Tinto a mohla by být obtížně integrovatelná.
Na pozadí číhá konkurent – společnost BHP (BHP.UK), která také touží po větší expozici vůči mědi. Pokud budou jednání mezi Rio a Glencore zdlouhavá, BHP může vstoupit do hry a pokusit se koupit Glencore, nebo alespoň jeho část. Nový šéf Rio Tinto, Simon Trott, teprve přebírá vedení. Tato fúze bude jeho první velké rozhodnutí, a investoři pozorně sledují, jak si s tak vážným tématem poradí. Šéf Glencore, Gary Nagle, naopak v zákulisí roky tvrdí, že fúze s Rio Tinto je nejlogičtější obchod v celém těžebním průmyslu.
Akcie Glencore zahájily dnešní seanci růstovým gapem, přičemž při pohledu na týdenní časový rámec je patrné, že rozsah nedávných zisků – měřeno pomocí RSI za posledních 14 týdnů – posunul hodnotu společnosti na nejvyšší úrovně od roku 2022. To ukazuje, že investoři jsou v současnosti ochotni platit za akcie firmy více, a to s ohledem na příchozí korporátní zprávy a budoucí výhled. Na druhou stranu je však třeba mít na paměti, že při tak rychlém růstu může případné nesplnění očekávání vést i k rychlejší a symetrické korekci valuace firmy směrem dolů.
Zdroj: xStation
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Denní shrnutí: Trhy na konci týdne znovu nabírají optimismus
Tři trhy, které je příští týden potřeba sledovat (09.01.2026)
Alphabet předstihuje Apple a stává se druhou nejhodnotnější společností světa
OneStream za 6,4 miliardy USD mění vlastnickou strukturu a posiluje AI strategii pro finance
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.