Pandora varuje před slabšími tržbami – spotřebitelé v USA brzdí růst

Pandora snížila výhled růstu tržeb na 6 % kvůli slabé poptávce v USA.
Q4 přinesl 4% organický růst a EBIT marži 33,5 %.
Společnost plánuje omezit expozici vůči komoditám a představí novou strategii v únoru.
Akcie reagovaly poklesem o 5,7 %, analytici zůstávají spíše neutrální.
Dánský šperkařský gigant Pandora zveřejnil předběžné výsledky za čtvrté čtvrtletí 2025, které naznačují organický růst tržeb pouze o 4 % a EBIT marži přibližně 33,5 %. Společnost zároveň upravila celoroční výhled na organický růst 6 %, což je méně než původně očekávaných 7–8 %. Na výsledky negativně dopadl zejména slabý spotřebitelský sentiment v Severní Americe, který Pandora označila za klíčový problém závěru roku.
Společnost sází na disciplínu v oblasti nákladů a silné hrubé marže, které jí pomohly čelit výkyvům cen komodit, měnovým kurzům i celním bariérám. Z regionálního pohledu Pandora hlásí silný růst ve Španělsku a Polsku, zatímco výkonnost v Itálii a Latinské Americe zaostávala.
Za celý čtvrtý kvartál Pandora očekává tržby 11,9 miliardy DKK a provozní zisk kolem 4 miliard DKK, což zhruba odpovídá odhadům. Celoroční EBIT marže by měla být 24 %, v souladu s předchozí projekcí.
Akcie Pandory po zveřejnění zprávy oslabily o 5,7 % a obchodovali se kolem 676,40 DKK, přičemž medián cílové ceny analytiků je 828 DKK, tedy o 22,4 % výše. Investoři zůstávají zdrženliví – průměrné doporučení je "držet", i když téměř polovina analytiků stále doporučuje titul "koupit".
Pandora oznámila, že 5. února 2026 zveřejní kompletní výsledky za rok 2025 a zároveň představí nové strategické priority pro rok 2026, včetně plánů na snížení expozice vůči cenám komodit, které mají chránit marže v náročném globálním prostředí.
Graf PNDORA.DK (D1)
Akcie společnosti Pandora se aktuálně obchodují na ceně 637,40 DKK, což znamená návrat k minimům z konce září 2025. Technický obrázek je výrazně negativní – cena se dlouhodobě drží pod klouzavými průměry EMA 50 (741,88 DKK) a SMA 100 (802,17 DKK), které oba míří směrem dolů, což potvrzuje setrvalý klesající trend. RSI osciluje kolem hodnoty 30,4, což naznačuje přeprodané podmínky a možnost krátkodobého technického odrazu, avšak bez fundamentální změny sentimentu je riziko dalšího poklesu vysoké.
Zdroj: xStation5
