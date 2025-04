ASML varuje před dopady cel

Šéf nizozemské technologické společnosti ASML Holding NV, Christophe Fouquet, ve čtvrtek varoval, že rostoucí geopolitické napětí a exportní omezení ohrožují spolupráci a inovace v polovodičovém průmyslu. Učinil tak jen den poté, co prezident Donald Trump oznámil nové rozsáhlé dovozní tarify, které se dotýkají jak spojenců, tak konkurentů USA a mohou výrazně narušit globální obchodní toky.

Fouquet na konferenci v Nizozemsku připomněl, že úspěch tohoto odvětví spočívá ve schopnosti lidí spolupracovat napříč hranicemi, a právě to je nyní ohroženo novými bariérami, přestože se konkrétně ke clům USA nevyjádřil. Evropské technologické firmy, které budou zasaženy tarify až 20 %, stále analyzují, jak zásahy ovlivní jejich byznys a dodavatelské řetězce.

ASML má na globálním trhu výjimečné postavení, jelikož je jediným výrobcem extrémně ultrafialových (EUV) litografických strojů, bez nichž není možné vyrábět nejpokročilejší čipy pro smartphony, počítače nebo umělou inteligenci. Tarify se sice přímo netýkají polovodičů, nicméně nezmiňují výjimku pro nástroje na jejich výrobu, což vnáší nejistotu ohledně budoucího vývoje.

Ačkoli pouze 16 % tržeb ASML v roce 2024 pocházelo z USA, významné americké expanze jejich hlavních klientů, jako jsou Intel, TSMC nebo Samsung, staví firmu do citlivé pozice. Tito výrobci totiž masivně investují do výstavby nových čipových továren v USA, a to i díky 25% investičnímu daňovému kreditu v rámci amerického zákona CHIPS and Science Act z roku 2022.

Trumpova cla, která postihují i Nizozemsko, Japonsko (24 %) a Jižní Koreu (26 %), podle analytiků představují nejagresivnější obchodní opatření od jeho nástupu do funkce. Evropská unie proto připravuje odvetný balíček, jak potvrdila nizozemská ministryně zahraničního obchodu Reinette Klever. Ta uvedla, že s americkými partnery jedná o možnostech recipročního přístupu, nicméně nepotvrdila, zda Nizozemsko bude žádat o výjimku pro ASML.

Zatímco krátkodobý dopad na hospodaření firmy může být omezený, dlouhodobě je podle ASML v ohrožení samotná podstata technologického pokroku, pokud budou státy nadále stavět politiku nad spolupráci. Vývoj situace bude proto nadále bedlivě sledován nejen evropskými výrobci, ale i globálním technologickým sektorem jako celkem.

Graf ASML.US (D1)

Akcie společnosti ASML se aktuálně obchodují v oblasti kolem 669 USD, což je pod oběma klouzavými průměry – 50denním EMA (oranžová) a 100denním SMA (modrá). Tato situace signalizuje pokračující slabost a potvrzení sestupného trendu, který trvá od vrcholu nad 1000 USD dosaženého v polovině roku 2024.

RSI se nachází na hodnotě 41, což značí pokles nákupní síly, ale trh se zatím drží mimo zónu přeprodanosti. Také indikátor MACD zůstává v negativním teritoriu, přičemž rozdíl mezi hlavní a signální linií ukazuje na slábnoucí momentum bez známky obratu.

Z pohledu dlouhodobého vývoje je důležité, že se akcie několikrát odrazily od technické podpory kolem 645–650 USD, což může být klíčová úroveň. Pokud by však došlo k jejímu proražení, mohl by následovat pokles až k dalšímu supportu v zóně 600–580 USD.

Zdroj: xStation5