AUDUSD: Je RBA první centrální bankou, která se vrací ke zvyšování sazeb? 🪙

Australský dolar v posledních seancích výrazně posílil, a to díky očekáváním ohledně domácí měnové politiky i příznivým globálním makroekonomickým podmínkám. Trhy stále více předpokládají, že Reserve Bank of Australia (RBA) zachová relativně jestřábí postoj, zatímco inflační rizika zůstávají zvýšená. Po zvýšení sazeb o 25 bazických bodů v únoru ekonomové velkých bank, jako jsou Commonwealth, NAB a Westpac, nyní očekávají další dvě zvýšení o 25 bazických bodů v březnu a květnu, což by mohlo posunout hlavní sazbu na přibližně 4,35–4,50 %. Futures kontrakty aktuálně ukazují zhruba 70% pravděpodobnost zvýšení sazeb na zasedání 17. března, oproti přibližně 30 % na začátku týdne. To odráží rostoucí obavy z inflačních tlaků způsobených vyššími cenami ropy a odolnou domácí poptávkou.
Z makroekonomického pohledu australský dolar nadále podporuje několik strukturálních faktorů. Austrálie těží z pokračujícího růstového trendu u kovů a komodit, protože patří mezi největší světové producenty surovin, jako jsou zlato, zemní plyn a železná ruda. Země si navíc udržuje relativně vyváženou obchodní pozici navzdory globálním obchodním napětím a zachovává silné ekonomické vztahy jak s Čínou, tak se západními ekonomikami. Na domácím trhu zůstávají ceny nemovitostí stabilní, zatímco ekonomika roste tempem kolem 2,6 % ročně, což je lepší výsledek, než naznačovala řada dřívějších odhadů. Zároveň pokles výnosů amerických dluhopisů — kdy výnos 10letých Treasury klesl na přibližně 4,11 % z 4,21 % — spolu s širším optimismem na akciových trzích oslabil americký dolar a podpořil rizikovější měny, jako je AUD.
V tomto prostředí pár AUDUSD pokračoval v růstu a dnes přidává 0,45 % na 0,71500, čímž dosáhl nového maxima roku 2026 a zároveň nejvyšší úrovně od roku 2023. Měnový pár se krátce dostal až na 0,7155, když překonal předchozí únorové maximum, než mírně ustoupil pod tuto hranici. Z technického pohledu zůstává růstová struktura zachována, dokud se kurz drží nad 0,7110. Pokud tyto úrovně vydrží, mohl by se růstový trend rozšířit směrem k 0,7300, zejména pokud RBA naznačí další zpřísnění měnové politiky. Naopak pokles pod tyto podpory — zejména pod 0,7057 — by naznačoval, že nedávné proražení bylo falešné a že může začít hlubší korekce.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.