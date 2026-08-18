Krypto novinky: USA posouvají regulaci stablecoinů, Polymarket čelí zákazu a Ethereum varuje před upgradem ⚡

Kryptoměnový sektor přináší další sérii důležitých zpráv z oblasti regulace, bezpečnosti i technologického vývoje.
USA připravují pravidla pro stablecoiny
- Americké ministerstvo financí pokročilo s implementací zákona GENIUS Act, který má vytvořit regulatorní rámec pro platební stablecoiny. Ministerstvo v pondělí otevřelo 60denní připomínkové řízení k navrhovaným pravidlům.
- Nová regulace má mimo jiné stanovit podmínky, za kterých budou společnosti moci vydávat platební stablecoiny v USA. Obecně má platit, že emitent bude potřebovat odpovídající federální nebo státní licenci.
- GENIUS Act byl podepsán v červenci 2025 a účinnosti má nabýt 18. ledna 2027, případně 120 dní po dokončení prováděcích pravidel, podle toho, která možnost nastane dříve. Problémem zůstává, že americké úřady nestihly původní červencový termín pro dokončení regulace, a zákon tak může začít platit ještě před dokončením všech potřebných pravidel.
Polymarket dostává stopku v Jižní Koreji
- Jihokorejské úřady nařídily zablokovat přístup k predikční platformě Polymarket, kterou vyhodnotily jako službu umožňující nelegální hazardní hry.
- Regulátor poukázal především na model, v němž uživatelé získávají nebo ztrácejí peníze podle výsledků událostí z oblasti politiky, sportu, počasí a dalších kategorií. Podle úřadů tak platforma podporuje spekulativní hazardní chování.
- Polymarket argumentoval mimo jiné odstraněním korejských jazykových služeb, absencí plateb v korejském wonu a využíváním smart kontraktů. Regulátor však uvedl, že decentralizovaná technologie ani způsob vypořádání platformu nezbavují povinnosti respektovat místní zákony.
- Jižní Korea se tak připojuje k několika dalším zemím, které vůči Polymarketu zakročily kvůli obavám z neregulovaného hazardu.
Čína dál rozšiřuje digitální jüan
- Čínská centrální banka přidala do infrastruktury digitálního jüanu dalších 8 bank, čímž počet institucí oprávněných provozovat služby spojené s e-CNY vzrostl na 30.
- Nově zapojené banky začnou služby poskytovat po dokončení technických a provozních příprav. Jde o další výrazné rozšíření systému poté, co bylo v dubnu přidáno dalších 12 institucí. Ještě před letošní expanzí přitom síť zahrnovala pouze 10 bank.
- Peking rozvíjí digitální jüan už řadu let a postupně jej rozšiřuje do plateb obchodníkům, veřejných služeb i státní správy. Větší počet zapojených bank může podpořit jeho dostupnost zejména pro regionální podniky a přeshraniční obchod.
BitBox opravuje závažné bezpečnostní chyby
- Výrobce hardwarových kryptoměnových peněženek BitBox vydal aktualizaci firmwaru opravující dvě závažné zranitelnosti.
- První chyba mohla za určitých okolností umožnit škodlivému zařízení spustit vlastní kód a potenciálně nainstalovat upravený firmware. Druhá zranitelnost se týkala technologie Silent Payments a mohla způsobit uzamčení bitcoinů na nechtěné adrese.
- Podle BitBoxu nebyly zaznamenány případy, kdy by byly tyto chyby skutečně zneužity a vedly ke ztrátě klientských prostředků. Událost nicméně znovu upozorňuje na bezpečnostní rizika spojená i s hardwarovými peněženkami.
Ethereum varuje vývojáře před upgradem Glamsterdam
- Ethereum Foundation upozornila, že připravovaný upgrade Glamsterdam může způsobit problémy některým peněženkám, indexerům a nástrojům pro odhad poplatků.
- Změny se týkají především způsobu výpočtu gasu. Software, který používá pevně nastavený maximální gas limit nebo předpokládá, že každá běžná transakce ETH stojí 21 000 gas, bude podle nadace potřeba upravit.
- Vývojáři proto dostali doporučení otestovat své aplikace na testovací síti Plataberget. Glamsterdam přinese také další změny, včetně zvýšení limitů velikosti smart kontraktů a úprav infrastruktury Etherea.
Ripple získává dalšího bankovního partnera v Jižní Koreji
- Jihokorejská Jeonbuk Bank uzavřela partnerství s Ripplem a plánuje využívat jeho technologii pro přeshraniční platby firemních klientů.
- Ripple uvádí, že jeho systém může vypořádávat zahraniční převody během sekund až minut a fungovat nepřetržitě. Řešení má být zaměřeno například na exportéry, importéry, technologické startupy nebo tvůrce digitálního obsahu.
- Zatím však nebylo zveřejněno, zda budou transakce využívat XRP, stablecoin RLUSD, jiná digitální aktiva, nebo klasické fiatové vypořádání. Jde už o třetí letošní partnerství Ripple s jihokorejskou finanční institucí.
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