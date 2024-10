Bitcoin posílil na 63 000 USD, tažený optimismem cyklu snižování sazeb Fedu a slabším americkým dolarem🗽

Nižší očekávané úrovně úrokových sazeb Fedu, téměř v souladu s očekáváním „holubičího“ trhu, síla Wall Street a slabý dolar, podpořily sentiment trhu s bitcoiny a kryptoměnami. Den po snížení sazeb Fedem činil čistý příliv do ETF téměř 150 milionů dolarů – ne tolik, když se podíváme na reakce trhů.

Zajímavé je, že přílivy do BlackRock (IBIT) od posledního srpnového týdne téměř neexistují; přílivy do akcií ARK 21 a Fidelity přicházejí poté, co se z těchto fondů v srpnu až září odpařilo velké množství BTC. Dnes se bitcoin obchoduje v blízkosti 63 000 USD; je to úroveň nad hlavními důležitými zónami, jako je realizovaná cena krátkodobých držitelů a průměrná nákupní cena bitcoinů spotových ETF v USA.

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Čistý příliv do BTC ETF v letošním roce činí téměř 17,2 miliardy USD v porovnání s 20 miliardami USD u „vlajkové lodi“ S&P 500 ETF. To je stále skvělý výsledek

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Objem obchodů BTC se ve druhé polovině roku znatelně ochladil; historicky je však podzim pro Bitcoin typicky velmi úspěšný – počítáno od října.

Zdroj: Bloomberg Finance L.P , XTB Research



Bitcoin (D1 interval)

Cena BTC vzrostla nad tři klíčové hybné průměry, přičemž RSI a MACD naznačují možné pokračování uptrendu. Významný test síly tohoto pohybu může přijít na úrovni 65 000 $, kde vidíme 23,6 Fibonacciho zrušení vzestupné vlny od ledna a krátkodobou trendovou linii.

Zdroj: xStation5