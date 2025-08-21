Zisk Hovnanian Enterprises prudce klesl kvůli pobídkám na podporu prodejů v stagnujícím realitním trhu

Společnost Hovnanian Enterprises zaznamenala ve třetím čtvrtletí roku 2025 prudký pokles čistého zisku – z loňských 72,9 milionu USD na 16,6 milionu USD. Důvodem je stagnující trh s bydlením, který společnost přiměl využít rozsáhlé pobídky, především zlevněné hypotéky, aby udržela zájem kupujících.
Tlak trhu a strategická reakce
Generální ředitel Ara Hovnanian poukázal na negativní vliv globální ekonomické a politické nejistoty na důvěru kupujících. Vysoké ceny nemovitostí a pouze mírné snížení hypotečních sazeb nadále oslabují aktivitu spotřebitelů. Společnost proto přešla na strategii „rychlosti před cenou“ – upřednostňuje objem prodejů před maržemi, i za cenu vyšších nákladů na pobídky.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Dopad pobídek na výsledky
Ve třetím čtvrtletí dosáhly pobídky v průměru 11,6 % z prodejní ceny domu – což je nárůst o 390 bazických bodů oproti loňsku a o 860 bodů oproti roku 2022. Až 75 % zákazníků využilo nabídku na snížení hypotečních sazeb. Ara Hovnanian uvedl, že tyto pobídky jsou „velmi nákladné“ a dále negativně ovlivňují hrubou marži napříč mnoha trhy.
Regionální rozdíly a vývoj prodejů
Největší potíže společnost eviduje v segmentu cenově dostupného bydlení, zejména na západě USA, kde poptávka zůstává utlumená. Naopak v některých částech středního Atlantiku se firmě podařilo mírně zvýšit ceny.
Růst tržeb a výhled
Navzdory poklesu zisku se společnosti podařilo meziročně zvýšit tržby o 10,8 % na 800,6 milionu USD. Pro čtvrté čtvrtletí očekává Hovnanian výnosy v rozmezí 750 až 850 milionů USD, což je méně než 979,6 milionu USD ve stejném období loňského roku.
Kontext odvětví
Slabý trh s bydlením a vysoké úrokové sazby nutí developery k častému využívání pobídek. Podle údajů NAHB nabízelo v srpnu nějakou formu slevy nebo zvýhodněného financování až 66 % stavebních firem – nejvíce od května 2020.
Strategické postavení
Navzdory tlakům na marže si Hovnanian díky svému „land-light“ modelu – 86 % pozemků má v opci – udržuje provozní flexibilitu. Společnost má zároveň silnou likviditu a nižší zadlužení, což jí dává výhodu oproti konkurenci v nejistém tržním prostředí.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.