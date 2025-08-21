Musk a X Corp uzavírají předběžnou dohodu o urovnání žaloby ve výši 500 milionů USD kvůli odstupnému po propouštění v Twitteru

Dne 21. srpna 2025 oznámili Elon Musk a X Corp – společnost dříve známá jako Twitter – předběžnou dohodu o urovnání hromadné žaloby podané téměř 6 000 bývalými zaměstnanci, kteří požadovali 500 milionů dolarů na odstupném. Společné podání u amerického odvolacího soudu devátého obvodu žádá o odložení plánovaného slyšení, aby bylo možné dokončit detaily dohody. Výše kompenzace zatím nebyla zveřejněna, ale tento krok naznačuje možný konec jednoho z největších pracovněprávních sporů v technologickém sektoru.
Pozadí případu
Žalobu podali mimo jiné bývalí zaměstnanci Courtney McMillian a Ronald Cooper. Tvrdili, že v roce 2019 schválený plán odstupného zaručoval odcházejícím zaměstnancům nejméně dva měsíce základní mzdy a další týden za každý rok služby, přičemž vyšší manažeři mohli získat až šest měsíců platu. Po Muskově převzetí Twitteru v roce 2022 však došlo k rozsáhlému propouštění, kdy více než polovina zaměstnanců údajně obdržela maximálně jeden měsíční plat – nebo nic.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
V červenci 2024 okresní soud v San Francisku případ zamítl s tím, že plán odstupného nespadá pod ochranu zákona ERISA. Žalobci se okamžitě odvolali a jednání u odvolacího soudu bylo naplánováno na 17. září – nyní odloženo kvůli jednání o dohodě.
Právní vývoj a význam
Společný návrh na odložení soudu naznačuje, že obě strany chtějí předejít dalšímu soudnímu řízení. Přestože podmínky dohody nebyly zveřejněny, její schválení by ukončilo jeden z nejvýraznějších pracovněprávních sporů spojených s Muskem. X Corp přitom čelí dalším žalobám v Delaware i Kalifornii.
Americké ministerstvo práce podpořilo odvolání bývalých zaměstnanců amicus podáním, ve kterém tvrdí, že plán skutečně splňuje podmínky ochrany dle ERISA, protože zajišťuje pokračující benefity bez ohledu na subjektivní rozhodnutí zaměstnavatele. Tento argument odhaluje širší právní napětí v oblasti povinností zaměstnavatelů během restrukturalizací.
Výhled
Pokud dohoda bude potvrzena, nabídne oběma stranám pragmatické řešení – bývalým zaměstnancům kompenzaci, firmě X Corp úlevu od nákladného a nejistého soudního procesu. Pro Muska by to mohlo znamenat omezení reputační újmy i právních nákladů. Přestože jde zatím o předběžnou dohodu, jeví se jako krok k ukončení vleklého sporu.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.