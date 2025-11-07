Blíží se v Polsku konec cyklu snižování sazeb?

- Polská centrální banka snížila sazby o 150 bazických bodů od května, aktuálně činí základní sazba 4,25 %.
- Inflace zpomaluje rychleji než dříve, což ponechává prostor pro další menší snížení úroků.
- Cyklus snižování by mohl skončit začátkem roku 2026, kdy by sazba mohla dosáhnout úrovně kolem 3,75 %.
Polská centrální banka se podle člena Monetární rady Ludwika Koteckého pomalu přibližuje ke konci aktuálního cyklu uvolňování měnové politiky. Podle jeho odhadu by mohla fáze snižování úrokových sazeb skončit na začátku roku 2026, kdy by se základní sazba mohla pohybovat kolem 3,75 %.
Od května letošního roku snížila Rada pro měnovou politiku (MPC) úrokové sazby o 150 bazických bodů, včetně posledního čtvrtečního kroku o čtvrt procentního bodu. Aktuálně tak základní sazba činí 4,25 %, což je nejnižší úroveň za poslední tři a půl roku.
Inflace se přibližuje cíli, prostor pro další pokles sazeb zůstává
Kotecki patří mezi nejvíce umírněné členy rady a očekává, že inflace bude nadále klesat směrem k 2,5% cíli, což by centrální bance umožnilo mírné další snížení sazeb. V současnosti zůstávají sazby v reálném vyjádření stále relativně vysoké – základní sazba je zhruba 1,45 procentního bodu nad aktuální inflací.
Tempo poklesu cen se tak zpomaluje rychleji, než se původně čekalo, a reálné úrokové sazby zůstávají kladné. To vytváří prostor pro další opatrné kroky směrem k uvolnění měnové politiky, i když představitelé banky se podle guvernéra Adama Glapińského staví ke snižování stále obezřetně po výrazném uvolnění během roku 2025.
Konec cyklu se blíží, pozornost se přesouvá k výhledu růstu
Podle aktuálních odhadů by centrální banka mohla ukončit cyklus snižování sazeb na přelomu let 2025 a 2026, jakmile se inflace trvale stabilizuje kolem cíle. To by mohlo vytvořit prostor pro obnovu ekonomické aktivity a zároveň pomoci udržet inflační očekávání pod kontrolou.
Investoři nyní sledují, zda bude pokles inflace v nadcházejících měsících pokračovat a zda se Polsku podaří udržet měnovou stabilitu bez nutnosti rychlého obratu v politice.
