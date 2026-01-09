Denní shrnutí: Trhy na konci týdne znovu nabírají optimismus

- Na začátku americké obchodní seance panovala na trzích nejistota ohledně dalšího směru, ale s postupem dne se nálada přelila do růstu. Všechny hlavní americké indexy se drží v zelených číslech. Tahounem růstu je Nasdaq100, jehož kontrakty přidávají více než 0,7 %. Daří se i indexu Russell. Indexy S&P500 a Dow rovněž rostou, ale jejich zisky jsou omezeny na přibližně 0,4 %.
- Investoři dnes obdrželi řadu důležitých makroekonomických údajů z americké ekonomiky. Bylo přidáno 50 000 pracovních míst, což je pod očekáváním i předchozími údaji. Míra nezaměstnanosti klesla z 4,5 % na 4,4 %.
- Trh očekával rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně celní politiky Donalda Trumpa, ale verdikt byl odložen. Téma tak nadále zůstává faktorem nejistoty.
- Index spotřebitelské důvěry a inflačních očekávání Michiganské univerzity ukazuje obraz relativně silné ekonomiky. Všechny ukazatele spotřebitelské nálady překonaly očekávání, ovšem za cenu zvýšených inflačních očekávání.
- Akcie společnosti Intel dnes rostou přibližně o 10 % díky pozitivním komentářům Donalda Trumpa na adresu firmy a jejího generálního ředitele.
- Meta oznámila, že bude napájet svá datová centra jadernými reaktory společností Oklo a Vistra. Akcie obou firem posilují o téměř 10 %.
- General Motors oznámil ztrátu ve výši 6 miliard USD v důsledku změn v americké politice týkající se elektromobilů. Akcie společnosti dnes oslabují přibližně o 3 %.
- Dobrá nálada vládne i mezi evropskými investory. Většina burz na starém kontinentu zakončila den v plusu. Největší růst zaznamenává nizozemský index AEX, jehož kontrakty rostou téměř o 2 %. Německý DAX, francouzský CAC40 a polský WIG20 rovněž posilují o více než 1 %.
- Španělská ekonomika vykazuje velmi silná čísla – průmyslová výroba v listopadu vzrostla o 4,5 %. V Německu, po očištění o sezónní vlivy, došlo k růstu o 0,8 %.
- Společnost ASML si získala důvěru analytiků banky HSBC, a její akcie přidávají více než 3 % poté, co investiční banka zvýšila cílovou cenu akcie.
- Negativní den zažil japonský jen, který klesl o 0,6 % vůči dolaru a dostal se na nejslabší úroveň od roku 2024. Mezitím lze sledovat mírné, ale plošné posilování amerického dolaru. Investoři by měli pečlivě sledovat komunikaci centrální banky BoJ.
- Na trhu s komoditami došlo k výraznému propadu cen kakaa – kontrakty ztrácí až 11 % poté, co vydatné srážky v západní Africe zvýšily očekávání rekordních sklizní.
- Cena ropy mírně koriguje předchozí ztráty, přičemž na trhu sílí skepse ohledně rozšiřování těžby ve Venezuele kvůli americkému zapojení. Protesty v Íránu a eskalace konfliktu v Jemenu zvyšují obavy o bezpečnost dodávek.
- Předpověď počasí v USA ukazuje na výrazné oteplení, což vede k poklesu kontraktů na zemní plyn (NATGAS) o více než 6 %.
- Na trhu s průmyslovými kovy zaznamenáváme výrazné zisky – nejvíce roste zinek, a to o 4 %. Měď a hliník posilují přibližně o 2 %.
- Na trhu s drahými kovy je volatilita nízká, s výjimkou stříbra, které se snaží zotavit z nedávných ztrát a roste o více než 3 %.
- Na kryptoměnovém trhu panuje smíšená nálada. Bitcoin klesá o 0,4 %, ale stále se drží nad hranicí 90 000 USD. Ethereum oslabuje o více než 0,7 % a pohybuje se kolem úrovně 3 090 dolarů.
Šéf Heinekenu končí, pivo přestává táhnout
Graf dne – USDIDX (12.01.2026) 🏛️
Ekonomický kalendář: Klidný začátek zajímavého týdne
Ranní shrnutí (12.01.2026) – Jerome Powell vyšetřován; napětí v Íránu a Grónsku v pozadí 🚨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.