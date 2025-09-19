BoJ s jestřábí pauzou; Ueda mírní spekulace trhu 🎙️

- BOJ ponechala základní úrokovou sazbu na 0,50 % v poměru 7:2; Hadžime Takata a Naoki Tamura hlasovali pro zvýšení na 0,75 %.
- Nový krok k normalizaci: BOJ začne prodávat své podíly v ETF (a J-REIT), přičemž pokyny pro ETF činí ~620 mld. jüanů ročně, což odpovídá přibližně 0,05 % denního objemu obchodů.
- Po tomto rozhodnutí zaznamenal jen (JPY) silné zisky, zatímco japonské akciové indexy klesly. Trhy přešly do režimu snižování rizika, přičemž JP225 ztratil 1,90 %.
- Očekávání zvýšení sazeb na příštím zasedání 29. a 30. října vzrostla na 55 %.
Kromě sazeb byl novým prvkem plán BOJ snížit svou expozici vůči rizikovým aktivům. Banka zahájí postupný prodej ETF (a J-REIT), přičemž zprávy uvádějí úroveň ~620 mld. jüanů ročně pro ETF. Vzhledem k velikosti současné držby BOJ by takové tempo znamenalo, že celý proces potrvá více než sto let. Je to záměr, protože cílem banky je zmenšit svou tržní stopu bez narušení.
Reakce trhu
Dnešní rozhodnutí BOJ bylo interpretováno jako „jestřábí držení“. Akcie obrátily směrem dolů (pod tlakem byly zejména velké technologické společnosti, kde je podíl BOJ významný), zatímco banky byly považovány za relativní beneficienty normalizace rozvahy. USDJPY bezprostředně po rozhodnutí klesl o více než 0,52 % a swapy rychle přecenily šance na říjnové zvýšení na 53 %.
Rozhodnutí BOJ ponechat úrokové sazby beze změny bylo trhem široce očekáváno. Co však překvapilo, byl relativně jestřábí tón. Dva členové prosazovali zvýšení o 25 bb na 0,75 %, což signalizuje rostoucí vnitřní tlak na zpřísnění. Změna rétoriky odrážela snížení nejistoty po uzavření obchodní dohody Japonska se Spojenými státy a posun inflace blíže k cíli v pozdějším období tříletého horizontu projekcí BOJ. Na tomto pozadí začaly trhy oceňovat zhruba 50/50 šance na zvýšení sazeb BOJ již na zasedání 29.-30. října.
Změny v politice
Během tiskové konference guvernéra BOJ Kazuo Uedy však byla tato reakce do značné míry zmírněna. Bagatelizoval nesouhlasné názory Takaty a Tamury, uvedl, že japonská ekonomika mírně oživuje bez podstatného poklesu kapitálových výdajů, mezd nebo zaměstnanosti, a poukázal na přetrvávající rizika plynoucí z cel a nejistoty v oblasti měnových kurzů. Ueda zopakoval, že BOJ bude pokračovat v prodeji ETF/J-REIT až do úplného uvolnění (orientační tempo 112 let). Politika zůstává závislá na datech, přičemž zvýšení sazeb je možné, pokud ekonomika a ceny budou odpovídat prognózám. Po tiskové konferenci trhy zopakovaly počáteční pohyby po rozhodnutí a JPY oslabil.
