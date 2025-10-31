Bostic a Hammack z Fedu komentují měnovou politiku USA 🔍Rozdělený Fed?

Dnešní komentáře členů Fedu Raphael Bostica a Beth Hammack poukazují na různorodost názorů uvnitř FOMC, i když oba uznávají současné výzvy. Bostic vnímá měnovou politiku stále jako restriktivní, zatímco Hammack zdůrazňuje potřebu v této restrikci pokračovat.
Raphael Bostic:
-
„Toto je nejtěžší období pro prognózy.“
-
„Každé zasedání je otevřené – nepředbíhejte nás.“
-
„Střední hodnota v dot-plotu je matematika, ne rozhodnutí.“
-
„Jsem rád, že Powell řekl, že prosincové snížení sazeb není předem dané.“
-
„Šéfův vzkaz správně odrážel šíři názorů ve výboru – bylo důležité, aby to zaznělo veřejně.“
-
„Recesní riziko lidé neřeší.“
-
„Změny na trhu práce jsou částečně cyklické, ale pomalejší ≠ slabý.“
-
„Některé posuny souvisejí se strukturálními faktory – technologií, migrací, obchodní politikou.“
-
„Data z poboček Fedu jsou klíčová při absenci vládních statistik.“
-
„Nelétáme zcela naslepo.“
-
„Musíme vidět větší pokrok, než budeme spokojeni se snížením sazeb k neutrálu.“
-
„Méně než polovina inflačních tlaků je způsobena cly.“
-
„Podpořil jsem snížení, protože měnová politika je stále restriktivní.“
-
„Naše mandáty jsou v napětí.“
-
„Nakonec jsem tento týden snížení sazeb podpořil.“
Beth Hammack:
-
„V repo trzích jsme zaznamenali určitý tlak.“
-
„Ve výboru lidé mění názory a přizpůsobují se.“
-
„Slyšíte různé názory, protože správná úroveň sazeb není jasná.“
-
„Nejedeme podle pevně daného plánu.“
-
„Neplníme inflační cíl víc než cíl zaměstnanosti – musíme zůstat restriktivní.“
-
„Data o spotřebě jsou zdravá, ale vidíme K-tvarovou ekonomiku.“
-
„Od září data nenaznačují, že změny na trhu práce jsou způsobeny poklesem poptávky.“
-
„Inflace není jen o clech – jádrové služby jsou silné.“
-
„Vnímám náznaky slabosti v zaměstnanosti – např. oznámení o propouštění.“
-
„V jádrových službách (bez bydlení) nevidíme téměř žádný pokrok – spolu s cly jde o znepokojivý signál.“
-
„Clo je jen část inflačního příběhu – významná je i elektřina a pojištění.“
-
„Politika Fedu je sotva restriktivní – pokud vůbec.“
-
„Musíme udržet určitou restrikci, abychom inflaci snížili.“
-
„Jsme nyní zhruba na mé odhadované neutrální úrovni.“
-
„Upřednostnila bych ponechání sazeb beze změny tento týden.“
-
„Čelíme výzvám na obou stranách mandátu.“
