Rolls Royce sází na personalizaci, poptávka po Spectre chladne

- Rolls Royce hlásí ochlazení zájmu o elektrický Spectre po silném startu, dodávky modelu v prvních třech čtvrtletích 2025 klesly o 45 % meziročně, zatímco celkové dodávky značky mírně rostly
- Značka dál rozšiřuje bespoke program a privátní klientská setkání, což zvedá průměrnou cenu vozu nad 500 tisíc liber, a zároveň potvrzuje, že bude pokračovat i ve V12 podle poptávky
- Goodwood se rozšiřuje kvůli zakázkové výrobě, přibývá nová lakovna a náročné interiérové úpravy, což pomáhá kompenzovat slabší luxusní poptávku, zejména v Číně, při rostoucí váze USA
- Rolls Royce hlásí ochlazení zájmu o elektrický Spectre po silném startu, dodávky modelu v prvních třech čtvrtletích 2025 klesly o 45 % meziročně, zatímco celkové dodávky značky mírně rostly
- Značka dál rozšiřuje bespoke program a privátní klientská setkání, což zvedá průměrnou cenu vozu nad 500 tisíc liber, a zároveň potvrzuje, že bude pokračovat i ve V12 podle poptávky
- Goodwood se rozšiřuje kvůli zakázkové výrobě, přibývá nová lakovna a náročné interiérové úpravy, což pomáhá kompenzovat slabší luxusní poptávku, zejména v Číně, při rostoucí váze USA
Rolls Royce se u svého prvního elektromobilu Spectre po silném startu setkává s ochlazením poptávky a naznačuje, že přechod na čistě elektrickou nabídku nebude tak přímočarý, jak se dříve čekalo. Zároveň zrychluje investice do zakázkové výroby a osobních konzultací, protože právě bespoke výbava dál zvedá průměrné ceny i marže.
SPECTRE ZTRÁCÍ TEMPO PO PRVNÍ VLNĚ ZÁJMU
Spectre uvedený na konci roku 2023 zaujal ultrabohaté zákazníky tichou jízdou a novostí prvního elektrického Rolls Royceu. Dva roky poté ale prvotní nadšení slábne. Model s cenou kolem 420 000 USD a zrychlením na 60 mph za 4,4 sekundy zaznamenal v prvních třech čtvrtletích 2025 meziroční pokles dodávek o 45 %, zatímco celkové dodávky Rolls Royce podle analýzy výsledků skupiny BMW ve stejném období vzrostly o 3,3 %. Podíl Spectru na celkových prodejích klesl letos pod jednu pětinu, zatímco v roce 2024 tvořil zhruba třetinu. Šéf značky Chris Brownridge to přirovnává k minulým modelům Wraith a Dawn, kdy byl úvodní zájem velmi vysoký a následně se stabilizoval.
ELEKTRIFIKACE ANO, ALE V12 ZŮSTÁVÁ VE HŘE
Brownridge říká, že Rolls Royce bude uvádět další elektrické modely, ale prioritou má být vždy samotný Rolls Royce a to, co zákazníci chtějí. Zároveň otevřeně zmiňuje, že poptávka po V12 je stále silná a značka bude tyto vozy vyrábět tak dlouho, dokud o ně klienti stojí. Zapadá to do širšího evropského trendu, kdy automobilky přehodnocují čistě elektrické ambice kvůli slabší poptávce a nerovnoměrnému průběhu přechodu na EV. V textu zaznívá i změna politického prostředí, včetně oslabení evropského tlaku na konec spalovacích aut do roku 2035 a obratu v USA pod prezidentem Donaldem Trumpem. Rolls Royce navíc díky výrobnímu nastavení může montovat EV i V12 na stejné lince a vůz vyrobí až po konkrétní objednávce, typicky v individuální konfiguraci. Plug in hybridy ale plánovat nehodlá.
BESPOKE JAKO MOTOR RŮSTU, USA DOMINUJE A ČÍNA SLÁBNE
Značka přesouvá pozornost k tomu, co jí dnes vydělává nejvíc, tedy k personalizaci. Rolls Royce posiluje síť privátních kanceláří pro osobní setkání s klienty a zároveň zdvojnásobuje areál v Goodwoodu, mimo jiné kvůli rostoucí poptávce po zakázkových úpravách. V rozšířeném prostoru vzniká i nová lakovna, protože zákazníci častěji volí výrazné barvy a odvážnější interiéry. Nabídka sahá od ručně vyřezávaných dřevěných prvků po Starlight Headliners s vlastní zvolenou konstelací. Příkladem může být případ zákazníka, který chtěl specifickou limetkově zelenou barvu inspirovanou žábou z výpravy v Amazonii. Právě tyto zakázky zvedly průměrnou prodejní cenu nad 500 000 liber, zatímco před deseti lety byla kolem 300 000 liber, a více než 20 aut dodaných loni stálo alespoň 1 milion liber. Firma tím částečně kompenzuje globální útlum luxusních výdajů, zejména v Číně, kde podle dat Jato Dynamics prodeje slábnou. USA už byly největším trhem Rolls Royce a jejich dominance se ještě zvýraznila. U Spectru se navíc zmiňují i produktové faktory, protože jde o dvoudveřové coupe, zatímco velká SUV jako Cullinan jsou populární i mezi nejbohatší klientelou. A protože majitelé Rolls Royce jezdí v průměru zhruba 6 000 km ročně, což podle Brownridge odpovídá asi 11 plným nabitím, obavy z dojezdu pro ně typicky nejsou klíčové.
Graf: RRU.DE (D1)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Akcie rostou navzdory geopolitickému chaosu, dolar oslabuje (05.01.2026)
Akcie Baidu vyskočily o 20 % díky plánovanému IPO čipové divize Kunlunxin v Hongkongu
EU odsuzuje AI Grok od Muska za generování sexuálně explicitních obrázků dětí
Proč CEO CrowdStrike investoval 300 milionů dolarů do stáje Mercedes F1
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.