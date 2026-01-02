US Open: Silný start nového roku pro Nasdaq! 🚀

Americký akciový trh vstoupil do roku 2026 ve zjevně pozitivní náladě, když ranní obchodování přineslo znatelné zisky napříč hlavními indexy. Nasdaq roste o 0,5 %, což potvrzuje, že technologický sektor nadále přitahuje pozornost, přičemž nadšení kolem umělé inteligence zvyšuje poptávku po akciích inovativních společností. S&P 500 si připisuje 0,3 %, zatímco Dow Jones mírně klesá o 0,1 %, což naznačuje, že konzervativnější části trhu zůstávají opatrné tváří v tvář novým ekonomickým očekáváním. Navzdory drobným výkyvům během seance zůstává celkový tržní tón pozitivní a optimismus přetrvává na začátku nového roku.
Zároveň byl zveřejněn konečný americký výrobní index PMI, který dosáhl 51,8 bodu, což přesně odpovídá očekáváním analytiků. Hodnota nad 50 body potvrzuje expanzi průmyslového sektoru, přestože tempo růstu oproti předchozímu měření mírně zpomalilo. Tato data naznačují stabilní podmínky v americkém průmyslu, což signalizuje, že ekonomika si udržuje mírný růst a nezpůsobila výraznější reakce na finančních trzích.
Zdroj: xStation5
Futures na index US100 (Nasdaq 100) dnes výrazně posilují, a to díky rostoucímu zájmu o sektor umělé inteligence a technologickému optimismu na začátku roku 2026. Silná poptávka po společnostech souvisejících s AI se promítá do jasných zisků indexu. Graf ukazuje, že cena prorazila nad krátkodobé i střednědobé klouzavé průměry (EMA 30 a EMA 100), což signalizuje potenciální momentum a sílu v růstovém pohybu. RSI se pohybuje kolem hodnoty 55, což ukazuje na neutrální úroveň a naznačuje, že růst může pokračovat bez známek překoupenosti trhu.
Zdroj: xStation5
Zprávy ze společností
Baidu (BIDU.US) +10 %
Akcie posilují poté, co společnost oznámila plány na uvedení své AI divize na burzu v Hongkongu. Tento krok je vnímán jako příležitost k odemknutí hodnoty společnosti a vytvoření nových možností financování.
ASML (ASML.US) +6 %
Akcie rostou po zvýšení doporučení od Aletheia Capital. Analytici upozorňují na rostoucí poptávku po zařízeních na výrobu čipů pomocí EUV technologie, podpořenou rozvojem AI, a také na rozšíření továren a zvýšení kapacit.
Vertiv Holdings (VRT.US) +5 %
Barclays zvýšila doporučení, přičemž aktuální ocenění považuje za atraktivní s ohledem na nedávné výkyvy. Společnost má potenciál dohnat jiné firmy napojené na AI a energetické technologie.
NIO (NIO.US)
Čínský výrobce elektromobilů dosáhl rekordních dodávek vozidel v prosinci i za celé čtvrté čtvrtletí. Výsledky ukazují, že si společnost udržuje růstové tempo a posiluje svou pozici na trhu EV v Číně.
Sable Offshore (SOC.US) +14 %
Akcie prudce vzrostly po schválení opětovného spuštění kontroverzního ropovodu v Kalifornii. Regulace tak společnosti přinesla okamžitý růst a zdůraznila důležitost podobných rozhodnutí v energetickém sektoru.
Outlook Therapeutics (OTLK.US) -50 %
Akcie se propadly poté, co americký úřad FDA zamítl žádost o schválení léku na vlhkou formu věkem podmíněné makulární degenerace.
