Brazílie drží tempo: vývoz roste navzdory americkým clům

Brazílie v září navýšila export o 7,2 % na 30,5 mld. USD navzdory 50% clům USA, ztráty kompenzovala vývozem do Číny a Argentiny.
Cla zasáhla klíčové komodity (káva, cukr, maso, železo), obchod s USA klesl o více než 20 %, firmy se obracejí na asijské a latinskoamerické trhy.
Ceny kávy arabica vzrostly od července o 27 %, cla a sucho zvyšují inflaci v Brazílii i USA.
Brazílie v září opět potvrdila svou exportní odolnost. Navzdory 50% clům, která Spojené státy zavedly v srpnu, dosáhl brazilský export hodnoty 30,5 miliardy dolarů – meziročně o 7,2 % více. Vyšší objemy exportu do Číny a Argentiny pomohly kompenzovat ztráty způsobené poklesem obchodu s USA.
Cla brzdí, ale nezastavují
Nová cla zasáhla především hlavní brazilské vývozní komodity, jako jsou káva, cukr, hovězí maso a železo. Obchod se Spojenými státy se kvůli tomu snížil už druhý měsíc po sobě, celkově o více než pětinu. I přesto si Brazílie udržuje obchodní přebytek a dokazuje, že její ekonomika je dostatečně rozmanitá, aby čelila protekcionistickým krokům Washingtonu. Očekává se však, že pokud americká opatření zůstanou v platnosti delší dobu, vývoz do USA bude dále klesat.
Diplomacie i adaptace
Prezident Luiz Inácio Lula da Silva se pokusil o diplomatické řešení a vyzval americkou administrativu k přehodnocení celní politiky. Washington následně poskytl částečné úlevy – výjimku například pro civilní letadla a pomerančový džus. Klíčové exportní položky ale zůstávají zatížené vysokými sazbami. Brazilské společnosti proto začínají přesouvat své exportní aktivity na asijské a latinskoamerické trhy a současně žádají vládu o úvěrovou podporu prostřednictvím rozvojové banky BNDES.
Káva zdražuje, trhy reagují
Dopady cel se projevují i na druhé straně oceánu. Ceny termínových kontraktů na kávu arabica, jejímž největším světovým producentem je právě Brazílie, od července vzrostly o více než 27 %. Na trzích panují obavy, že kombinace celních bariér, sucha v hlavních pěstitelských oblastech a omezených dodávek na americký trh může vést k dalšímu růstu cen. Brazilští exportéři přesměrovávají své zásilky do Evropy a Latinské Ameriky, aby nahradili ztracený americký odbyt. Rostoucí ceny komodit se tak postupně promítají nejen do inflace v Brazílii, ale i do spotřebitelských cen ve Spojených státech.
Přetrvají cla?
Brazílie zatím obstála. Její exportní růst potvrzuje, že široká struktura obchodu a pružná reakce podniků dokážou zmírnit dopady politicky motivovaných zásahů. Pokud však cla přetrvají, čeká ji složitější období, které bude vyžadovat další diverzifikaci exportních trhů a posílení domácí průmyslové základny.
