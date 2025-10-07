Cena ropy se stabilizuje

-
OPEC+ navýší produkci v listopadu o 137 000 bpd, méně, než trh čekal.
Ceny ropy zůstávají stabilní, Brent kolem 65,38 USD, WTI na 61,59 USD.
Trh se obává globálního přebytku, přičemž zásoby rychle rostou – v září +123 mil. barelů.
Ceny ropy zůstaly v úterý stabilní, protože investoři vyhodnocují rozhodnutí OPEC+ navýšit listopadovou produkci o pouhých 137 000 barelů denně – tedy méně, než trh očekával. Tato opatrnost přichází v době, kdy trh čelí zvýšenému riziku nadbytku nabídky do konce roku i v roce 2026.
Futures na Brent klesly o 0,14 % na 65,38 USD, zatímco americká WTI oslabila o 0,16 % na 61,59 USD. Oba kontrakty přitom v pondělí posílily o více než 1 %, když OPEC+ oznámil své rozhodnutí nepřistoupit k výraznějšímu zvýšení těžby. Podle analytiků z ING tím skupina ukázala obezřetnost v prostředí hrozícího přebytku ropy a nejisté poptávky.
OPEC+ od dubna postupně navyšuje produkci – do listopadu již celkově o více než 2,7 milionu barelů denně, což odpovídá přibližně 2,5 % globální poptávky. Nicméně skupina reálně plní jen zhruba 75 % těchto plánů, protože většina producentů naráží na technické či kapacitní limity.
Minulý týden se promptní cena Brentu propadla o 8 % pod 65 USD, když trh reagoval na zprávy o možném větším navýšení produkce. K mírnému odrazu přispělo i to, že se trh zatím nepřeklopil do contanga, tedy struktury, kdy jsou ceny v budoucnu vyšší než nyní – což by signalizovalo nadbytek.
Zásadní vliv mají také geopolitické faktory. Dronový útok na ruskou rafinerii Kirishi přerušil činnost klíčové destilační jednotky, což by mohlo krátkodobě snížit dostupnost ruské ropy. Zároveň však vývoz ropy z Blízkého východu a Ruska v září vzrostl o 1,3 mil. bpd.
Zásoby globálních ropných produktů včetně ropy na tankerech v září vzrostly o 123 milionů barelů, jak uvádí JPMorgan. Za prvních 9 měsíců roku vzrostly globální zásoby o 269 milionů barelů, přičemž více než třetinu tvořila čínská akumulace.
IEA odhaduje, že přebytek v roce 2026 může činit až 3,3 milionu bpd, pokud bude nabídka dále růst, zejména díky těžbě z USA, Brazílie a Guyany. To by mohlo vyvolat cenový tlak směrem dolů, pokud nedojde k významnějšímu výpadku na straně nabídky nebo překvapivému růstu poptávky.
Graf OIL (H1)
Cena ropy se pohybuje kolem 65,41 USD a po lehkém výprodeji zůstává v úzkém pásmu poblíž klouzavých průměrů EMA 50 (65,32 USD) a SMA 100 (65,27 USD). Tyto průměry se aktuálně sbíhají, což značí ztrátu směrového trendu a připravenost trhu na možný nový impuls. Krátkodobě se trh snaží stabilizovat, přičemž poslední svíčky naznačují návrat kupců po propadu, který však neprorazil pod silnější supporty v zóně 65,00–65,15 USD. CCI je na -61,0, což značí mírnou přeprodanost, zatímco momentum roste a drží se nad hodnotou 100, což naznačuje náznaky oživení nákupní aktivity. Objem obchodů zůstává relativně slabý, což může limitovat další pohyb bez silnějších fundamentálních zpráv. Vzhledem k předchozímu konsolidačnímu vývoji a současné nejistotě na trhu s ropou je pravděpodobné, že cena bude krátkodobě oscilovat kolem 65,30–65,60 USD. Pro potvrzení růstu bude důležité sledovat, zda cena dokáže zůstat nad klouzavými průměry a překonat lokální rezistenci na 65,71 USD. Naopak průraz pod 64,95–65,00 USD by mohl znamenat pokračování korekce.
Zdroj: xStation5
