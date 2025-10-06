Denní shrnutí: US100 roste téměř o 1 % 📈 Kryptoměny a drahé kovy posilují

- Indexy na Wall Street v pondělí rostou
- Indexy na Wall Street v pondělí rostou
- Kalshi očekává více než 22 dní amerického vládního shutdownu
- Kryptoměny a drahé kovy na vzestupu
- Americké akciové indexy dnes vykazují solidní zisky, přičemž Nasdaq 100 se obchoduje téměř o 1 % výše nad hranicí 25 000 bodů. Současně posiluje i americký dolar, přestože predikční trhy započítávají prodloužený shutdown vlády USA — aktuálně odhadovaný podle Kalshi na zhruba 22 dní. Do centra pozornosti se dostává více než 4% růst tchajwanské TSMC (TSM.US) a rally akcií Advanced Micro Devices (AMD) po oznámení partnerství se společností OpenAI. Analytici BofA Securities zvýšili cílovou cenu akcií AMD z 200 USD na 250 USD, což dnes poslalo jejich cenu vzhůru o více než 26 %.
- Měnový pár EUR/USD zůstal mimořádně stabilní během projevu Christine Lagardeové v Evropském parlamentu, když se držel jen těsně pod klíčovou rezistenční úrovní 1,172 navzdory mírnému poklesu o 0,1 %. Prezidentka ECB do značné míry zopakovala dosavadní postoj banky, přičemž uvedla, že dezinflační fáze v eurozóně skončila a inflace je nyní v souladu se střednědobým cílem 2 %. Investoři však zůstávají opatrní kvůli slabým exportním datům a politickému napětí v hlavních ekonomikách EU.
- Bitcoin a další kryptoměny, včetně Etherea, rostou díky vyšším přílivům do ETF fondů, silné poptávce na spotovém trhu a zlepšujícím se technickým podmínkám, které naznačují možný breakout. Kolem 20:10 se Bitcoin pohyboval poblíž 125 000 USD, zatímco Ethereum se přiblížilo k úrovni 4 700 USD. On-chain data ukazují, že aktivita velkých investorů („whales“) ustoupila, což otevírá prostor pro další růst. Podle odhadu CryptoQuant by se cena BTC mohla do konce roku pohybovat v rozmezí 160 000 až 200 000 USD.
- David Sacks z americké administrativy uvedl, že Spojené státy nemohou umožnit Číně přístup k pokročilým polovodičovým technologiím, a zdůraznil strategický význam partnerství se společností Nvidia. Akcie Nvidie však dnes klesly téměř o 1 %, částečně v reakci na dohodu AMD s OpenAI, což může naznačovat, že po letech dominance Nvidia čelí skutečné konkurenci.
- Na komoditním trhu se ceny kakaa na londýnské burze odrazily z 20měsíčního minima, i když zlepšující se nabídka pravděpodobně udrží střednědobý tlak na cenu. Podle průzkumu agentury Bloomberg by stabilizace počasí v západní Africe a větší investice farmářů do úrody mohly v nadcházející sezóně vést k přebytku kakaa téměř 186 000 tun.
- Měnový pár USD/JPY vzrostl o více než 0,7 %, podpořen „holubičím“ politickým vítězstvím v Japonsku, kde Sanae Takaichi vyhrála nedávné volby. Na pozadí politické nejistoty v USA a Francii a měkčích signálů z Japonska silně rostou drahé kovy – zlato přidává téměř 2 % a překonalo hranici 3 950 USD za unci, zatímco stříbro následuje s růstem na 48,6 USD za unci.
- Od 1. listopadu 2025 budou všechny středně těžké a těžké nákladní vozy dovážené do Spojených států zatíženy clem ve výši 25 %, oznámil Donald Trump na platformě Truth Social.
