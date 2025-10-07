DE40: Evropský trh stále pod tlakem slabého průmyslu a politických nepokojů

- Evropská seance začíná negativním sentimentem, ovlivněným politickou nejistotou ve Francii a zklamáním z makroekonomických údajů z Německa, což vede k opatrnému výhledu investorů.
- Evropská seance začíná negativním sentimentem, ovlivněným politickou nejistotou ve Francii a zklamáním z makroekonomických údajů z Německa, což vede k opatrnému výhledu investorů.
- Investoři netrpělivě očekávají prohlášení evropských a amerických centrálních bankéřů, která by jim poskytla vodítko pro budoucí měnovou politiku, poté co Fed vyslal smíšené signály.
- Objednávky z německých továren pod očekáváním
- Průmyslový a zdravotnický sektor táhnou evropský trh dolů, zatímco technologie a luxusní značky poskytují omezenou podporu, která nestačí k tomu, aby hlavní indexy posunula do kladných čísel.
- LVMH zaznamenává 2,6% nárůst díky pozitivnímu sentimentu ze strany Morgan Stanley.
Evropská seance nezačíná příliš optimisticky. Hlavní indexy starého kontinentu otevírají v záporných číslech a nálada investorů zůstává jasně opatrná. Stále je zatěžuje politická nejistota ve Francii, kde prodloužené napětí kolem vládní situace a fiskálních reforem oslabuje chuť riskovat. Navíc nové makroekonomické údaje z Německa nevyvolávají optimismus. Kontrakty DE40 a FRA40 klesly o 0,4 %.
Dnešní seance bude ve znamení očekávání prohlášení centrálních bankéřů z Evropy a Spojených států. Investoři doufají v určení směru měnové politiky v nadcházejících měsících, zejména po nedávných smíšených signálech ze strany Fedu.
Evropský trh dnes táhnou dolů především průmyslové společnosti a sektor zdravotnictví. Mírnou podporu poskytují technologické společnosti a luxusní značky, ale v tuto chvíli to nestačí k tomu, aby se hlavní indexy dostaly do kladných čísel.
Makroekonomické údaje:
Nejdůležitější údaje ze Starého kontinentu se dnes týkají srpnových továrních objednávek z Německa. Výsledek byl jasným zklamáním.
- Tovární objednávky m/m: -0,8 % (očekávané 1,1 %, předchozí -2,9 %)
- Tovární objednávky r/r: 1,5 % (předchozí -3,5 %)
Tato data potvrzují, že průmyslový sektor se po loňském zpomalení ještě plně nezotavil. Pokles nových objednávek naznačuje omezenou aktivitu jak na domácím trhu, tak v exportu. Pozitivním signálem však je, že výsledek byl výrazně lepší než v minulém měsíci.
DE40 (D1)
Z technického hlediska graf potvrzuje zhoršující se stav trhu. Index se opět neúspěšně pokusil prolomit rezistenční zónu a poté opět klesl, čímž dnes zaznamenal třetí den poklesu v řadě. Slabost kotací je zřejmá a nedostatek poptávky v oblasti nedávných maxim naznačuje, že kupující ztrácejí dynamiku.
Základním scénářem je pokles na úroveň kolem 24 100 bodů, kde se nachází nejbližší technická podpora. Udržení této úrovně by mohlo vést k přechodu do konsolidační fáze. Rychlý průlom nad rezistenční zónu by však mohl zvrátit současný klesající trend, což se v tuto chvíli jeví jako nepravděpodobné.
Zprávy o společnostech:
LVMH (MC.FR) – Morgan Stanley na své konferenci zdůraznil sílu luxusních společností. Hodnota společnosti vzrostla o 2,6 %.
Novo Nordisk (NOVOB.DK) – Dánský farmaceutický gigant dnes ztrácí 1,7 % v důsledku obecně negativního sentimentu vůči zdravotnickým společnostem.
RedCare Pharmacy (RDC.DE) – Na základě nedávných výsledků společnost obdržela pozitivní doporučení od investiční banky, což vedlo k dnešnímu 1,5% nárůstu ceny.
B&M (BME.UK) – Britský maloobchodník varuje před poklesem tržeb v souvislosti se slabou spotřebitelskou poptávkou. Společnost otevřela s poklesem o 20 %, ale během seance snížila ztráty na 8 %. Jedná se o další významnou britskou společnost, která v posledních měsících vyjádřila podobné obavy.
