BREAKING: ČNB reaguje na inflační tlaky zvýšením úrokových sazeb: drahé energie, zdražování služeb a růst mezd 🚨

Bankovní rada České národní banky rozhodla o zvýšení úrokových sazeb. Stále vysoká jádrová inflace a svižný růst mezd jsou silným argumentem pro zvýšení úrokových sazeb v letošním roce. Pokles cen ropy a blížící se příměří v Íránu nepřesvědčily většinu bankovní rady k ponechání sazeb beze změny.
Bankovní rada se rozhodla sazby v červnu zvýšit, a to přestože poslední naměřená inflace byla 2,1 %, tedy téměř přesně na cíli. Další vývoj inflace bude totiž pravděpodobně volatilní. Do konce roku uvidíme v jednotlivých měsících růst i pokles meziroční míry inflace. Dále musíme počítat s postupným propisem vyšších cen energií z posledních měsíců do nákladů firem, a tedy i do cen v letech 2026 a 2027.
Jádrová inflace zůstává na zvýšené úrovni 2,9 %, což signalizuje přetrvávající poptávkové tlaky navzdory vývoji v domácí i globální ekonomice. Proinflačně dále působí sektor služeb. Inflaci naopak tlumí vývoj cen potravin. Ty jsou však volatilní, a proto se nelze spoléhat na pokračování současného trendu. Jeho obrat může inflaci tlačit vzhůru. To představuje hlavní proinflační riziko mimo válku v Íránu.
Blížící se příměří v Íránu snad poslalo ceny ropy dolů, což bude v dalších měsících působit dezinflačně. Očekávané sekundární inflační tlaky způsobené vyšší cenou energetických komodit nebudou v případě dosažení příměří dále výrazněji sílit. To tlačí výhled inflace na ročním horizontu směrem dolů. Problémem zůstává nepředvídatelnost vývoje jednání a dodržení dohodnutých podmínek příměří. Může tak dojít k obratu a posílení inflačních tlaků, což by si mohlo vyžádat další růst sazeb.
Koruna po zveřejnění rozhodnutí o zvýšení sazeb mírně posiluje. Vyšší úrokové sazby obvykle vedou k posílení lokální měny, protože s růstem výnosu korunových aktiv roste i zájem o korunu. Silnější poptávka pak tlačí její „cenu“ nahoru a kurz koruny posiluje.
Koruna je silná a stabilní. Posílení kurzu koruny souvisí s vyššími sazbami ČNB a spekulacemi na možnost jejich dalšího růstu. Koruně dále pomáhá zlepšení globální nálady, které vede k vyššímu zájmu o rizikovější měny, mezi něž koruna patří. Případné rozpuštění sázek na další růst úrokových sazeb ČNB by pak mohlo vést k mírnému oslabení koruny.
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