🎥 Ranní komentář: S&P500 na historickém maximu, skvělá výsledková sezóna a horší výhled pro růst sazeb

S&P 500 zakončil páteční obchodování na novém historickém maximu: index posílil o +0,62 %, poté co trhy přijaly slabší data z trhu práce jako signál, že Fed nemusí v září sáhnout ke zvýšení sazeb. Nasdaq přidal +1,30 % a Russell 2000 vzrostl o +1,10 %. Šlo již o druhý týden růstu v řadě; S&P 500 si za celý týden připsal +3,6 %.
Klíčovým katalyzátorem byl červencový report trhu práce: nonfarm payrolls nečekaně klesly o 23 000 pracovních míst, přičemž velkou část propadu způsobilo snížení vládních pozic. Nezaměstnanost sice mírně klesla na 4,1 %, ale výhradně kvůli poklesu participace na trhu práce. Mzdový růst se zpomalil na 3,2 % meziročně — nejnižší úroveň od května 2021. Pravděpodobnost zářijového zvýšení sazeb Fedem tak klesla z 57 % na 44 %. Na páteční rally táhly nahoru zejména Salesforce (+2,47 %), Nvidia (+2,33 %) a Honeywell (+2,28 %), naopak oslabily Visa (−2,20 %), Chevron (−1,49 %) a Caterpillar (−1,46 %).
Na pozadí celé situace stojí výjimečná výsledková sezóna: ze 88 % firem S&P 500, které již reportovaly výsledky za Q2 2026, jich 86 % překonalo odhady EPS — nejvíce od Q2 2021. V agregátu společnosti reportují zisky o 29,2 % nad konsenzem, což by byl historicky nejvyšší earnings surprise, jaký FactSet od roku 2008 sleduje. Dnes výsledky mimo jiné reportují Ferguson Enterprises (FERG) a realitní gigant Simon Property Group (SPG).
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