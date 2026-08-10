Ekonomický kalendář: Trhy se probouzejí po víkendu geopolitického patu 🚢

Co dnes stojí za pozornost?
Dnešní makroekonomický kalendář je velmi prázdný – jedinou významnější událostí je rozhodnutí rumunského výboru pro měnovou politiku ve 14:00. Hlavním faktorem ovlivňujícím trhy proto zůstává geopolitika.
Ropa Brent posiluje k úrovni kolem 84 USD za barel poté, co Írán zpřísnil podmínky pro znovuotevření Hormuzského průlivu. Požaduje zrušení sankcí, ukončení blokády a pozastavení vojenských operací.
Útok na plavidlo napojené na ADNOC a útok Húsiů na rafinerii Aramco v Jázánu navíc otevírají skutečnou druhou frontu konfliktu.
Volatilita je aktuálně patrná u vybraných instrumentů těsně před začátkem evropské obchodní seance. Zdroj: xStation
Trump se soustředí spíše na ekonomický tlak než na nové letecké útoky, což snižuje šanci na dosažení dohody ohledně Hormuzského průlivu. BoJ upozorňuje na riziko příliš vysoké inflace a na možnost zvýšení úrokových sazeb v září. Jen mírně oslabuje, zatímco ostatní měny se obchodují v úzkých pásmech. Asijské akciové trhy rostou po pátečních slabších údajích z amerického trhu práce, které omezily očekávání rychlého zvyšování sazeb Fedu.
Otevření evropských trhů a týdenní výhled – firemní kalendář
Futures na DAX a Euro Stoxx 50 naznačují mírně pozitivní otevření navzdory růstu cen ropy.
Týden nabere na tempu ve středu zveřejněním inflace CPI v Německu a USA, ve čtvrtek budou následovat CPI v Polsku a HDP ve Velké Británii. Týden pak zakončí páteční data z USA a eurozóny.
Zdroj: XTB
Mezi klíčové společnosti, které tento týden zveřejní své výsledky, patří Cisco a Applied Materials.
Zdroj: XTB
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.