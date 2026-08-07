Denní shrnutí: Výprodej dolaru po NFP, zlato opět roste

USA
- Trh dočasně odvrací pozornost od výsledkové sezóny a Hormuzského průlivu a soustředí se na makroekonomická data. Výrazně slabší NFP zásadně změnily očekávání trhu ohledně politiky Fedu. Pravděpodobnost zvýšení sazeb Fedu do konce roku se nyní pohybuje kolem 30 %. Hlavní americké indexy reagují mírným růstem v rozmezí 0,5–1 %.
- V Perském zálivu nastala krátká fáze deeskalace. Írán a Omán se připravují na zahájení jednání o dohodě, která má vytvořit koridory pro komerční lodní dopravu přes Hormuzský průliv. Vzhledem k postoji Íránu, který chce vybírat poplatky a odmítá zapojení USA do jednání, zůstává šance na úspěch nízká, přestože obě strany dočasně zastavily vzájemné útoky.
- Řada signálů z Arabského poloostrova naznačuje, že Saúdská Arábie by mohla přistoupit k výrazné eskalaci, včetně pozemní invaze do Jemenu s cílem neutralizovat hrozbu ze strany Húsíů.
Firemní zprávy, USA
- OpenAI: Společnost stojící za ChatGPT oznámila existenci modelu s názvem „Astra“. Podrobností je zatím málo, ale vše nasvědčuje tomu, že má jít o odpověď na model „Mythos“ od Anthropic.
- Atlassian Corp: Společnost vykázala ve 2. čtvrtletí 2026 mimořádný růst. Akcie při otevření amerického trhu posilují o více než 30 %. Firma výrazně překonala očekávání ve všech kategoriích, přičemž vyniká především růst pohledávek přibližně o 40 %.
- Cloudflare: Tržby a zisk překonaly očekávání přibližně o 5 %, hlavní pozornost se však soustředila na výhled managementu. Díky poptávce po cloudových řešeních by tržby na konci roku měly překročit 2,86 mld. USD. Akcie rostou přibližně o 15 %.
- Airbnb: Provozovatel platformy pro krátkodobé pronájmy vykázal ve 2. čtvrtletí 2026 růst tržeb o 17 %, výrazně nad očekáváním. Akcie posilují přibližně o 8 %.
- Hertz: Autopůjčovna pokračuje v růstu díky výsledkům za 2. čtvrtletí. Podle některých analytiků se mistrovství světa ukázalo jako bod obratu a společnost dokázala vykázat EPS téměř dvojnásobně lepší, než očekával trh.
Makroekonomická data, USA
- NFP dosáhly -23 tis. oproti očekávání kolem 80 tis. Žádná z velkých investičních bank ani analytických center nezveřejnila přesnou predikci. Stále častěji se proto objevují otázky ohledně kvality dat a skutečného stavu amerického trhu práce. Negativní revize údajů z předchozích měsíců výhled dále zhoršují.
- Zpomalil také růst průměrné hodinové mzdy. Meziměsíčně tempo kleslo na 0,1 % oproti očekávaným 0,3 %.
- Míra nezaměstnanosti zároveň klesla ze 4,2 % na 4,1 %. Tento pokles je však důsledkem nižší míry participace na trhu práce.
- Thomas Barkin z newyorského Fedu dnes vystoupil na konferenci, kde komentoval AI a trh práce. Uvedl, že dopad AI na produktivitu zůstává nejasný a že nejlepším ukazatelem situace na trhu práce je míra nezaměstnanosti.
Evropa
- Klesající očekávání ohledně zvyšování sazeb Fedu podporují také evropské indexy. V čele je německý DAX, jehož futures rostou přibližně o 0,5 %. Mírné poklesy do 0,5 % zaznamenávají polský WIG20 a španělský IBEX.
Firemní zprávy, Evropa
- Genmab A/S: Akcie dánské biotechnologické společnosti rostou přibližně o 10 % poté, co firma po silných výsledcích zvýšila svůj výhled. Její úspěch podporuje také ocenění dalších společností v sektoru, včetně Novo Nordisk, Abivas a Zealand Pharma.
- Kingspan: Akcie výrobce izolačních materiálů rostou o 15 % po výrazném zvýšení celoročního výhledu zisku. Společnost by měla těžit ze zvyšování efektivity datových center.
- Daimler: Akcie výrobce nákladních vozidel po výsledcích klesají přibližně o 3 %. Lepší ziskovost v USA nestačila vykompenzovat celkový pokles objednávek.
Makroekonomická data, Evropa
- Německá data pozitivně překvapila. Průmyslová výroba vzrostla více, než se očekávalo. Meziměsíční růst dosáhl 0,2 % oproti očekávaným 0,1 %. Jde však o zpomalení oproti růstu o 0,7 % v předchozím měsíci.
- Přebytek německé obchodní bilance klesl více, než se očekávalo, na 15 mld. EUR oproti očekávaným 17 mld. EUR.
- Míra nezaměstnanosti ve Francii ve 2. čtvrtletí 2026 vzrostla na 8,3 % z předchozích 8,1 %.
Forex
- Devizovému trhu dnes zcela dominuje prudký pokles dolaru. Očekávání uvolněnější měnové politiky Fedu vytváří silný tlak na americkou měnu.
- Jen a švýcarský frank vůči USD posilují o 0,6 %. Euro a libra vůči USD rostou přibližně o 0,3–0,4 %.
Komodity
- Cukr posiluje o více než 5 %. Za růstem stojí výhled deficitu nabídky způsobený počasím, ale také zvýšená produkce etanolu pro palivový trh.
- Ceny ropy na další zprávy z Blízkého východu výrazně nereagují. Výprodej evropského zemního plynu se však prohlubuje o 4 % a cena klesá na 55 EUR.
- Změna očekávání trhu ohledně politiky Fedu podporuje zlato a stříbro, které rostou o 2,2 %, respektive přibližně 3 %.
Kryptoměny
- Sentiment na kryptoměnovém trhu je smíšený s mírným příklonem k pesimismu. Větší kryptoměny si vedou výrazně lépe.
- Bitcoin roste o 0,3 % a drží se na úrovni 64 500 USD.
- Solana posiluje přibližně o 0,7 % a vrací se nad 73 USD.
- Ethereum rovněž roste o 0,3 % a vrací se nad 1 900 USD.
Tři trhy, které sledovat příští týden (07.08.2026)
Dolar klesá po zveřejnění dat z trhu práce 💲📉
Zlato posiluje téměř o 3 % a snaží se zvrátit trend
US OPEN: Mírný odraz ve stínu slabého trhu práce
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