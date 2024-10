BREAKING: CPI a PPI ve Velké Británii nižší, než se očekávalo. GBPUSD po datech níže

Index spotřebitelských cen ve Velké Británii v září dosáhl 1,7 % meziročně oproti 1,9 % očekávaným a 2,2 % předchozím (0,0 % meziměsíčně oproti 0,1 % očekávaným a 0,3 % předchozím).

Jádrový index CPI ve Spojeném království dosáhl 3,2 % r/r oproti 3,4 % očekávaným a 3,3 % předchozím (0,1 % m/m oproti 0,4 % předchozím).

Výrobní ceny ve Spojeném království PPI byly nižší, než se očekávalo, a to -0,7 % r/r vs. -0,6 % oček. a 0,2 % dříve (-0,5 % m/m vs. -0,3 % oček. a -0,3 % dříve).

Ceny vstupů PPI ve Spojeném království meziročně klesly o -2,3 % oproti -2,2 % oček. a -1,2 % předtím (-1,0 % m/m oproti -0,6 % oček. a -0,5 % předtím).

Inflace ve Spojeném království v září prudce klesla na 1,7 % a poprvé od dubna 2021 se nachází pod 2% cílovou sazbou Bank of England. Ekonomové očekávali tisk inflace na úrovni 1,9 %.

Měnový pár GBPUSD na tuto zprávu rychle zareagoval a aktuálně se blíží k podpoře na úrovni 38,2 % FIbonacciho retracementu. Úspěšné proražení může vést ke zvýšení medvědího momenta