BREAKING: ECB ponechává úrokové sazby beze změny 📊 EURUSD reaguje

ECB ponechává úrokové sazby beze změny na 2 % a zároveň sleduje kroky ostatních centrálních bank. Banka upravila výhled pro ekonomický růst a inflaci, aniž by se předem zavázala ke konkrétní trajektorii sazeb.
- Inflace v roce 2028 (bez potravin a energií) je nově odhadována na 2,1 % oproti předchozím 2,0 %.
- ECB: Konflikt na Blízkém východě vytváří proinflační rizika.
- ECB: Výhled růstu HDP pro rok 2026 činí 0,9 % oproti dřívějším 1,2 %.
- ECB: Růst HDP v roce 2027 se očekává na úrovni 1,3 % (oproti předchozím 1,4 %).
- ECB: Růst HDP v roce 2028 činí 1,4 % (beze změny oproti předchozím 1,4 %).
- ECB: Inflace v roce 2026 dosáhne 2,8 %, protože ceny energií rostou.
- ECB: Přístup zůstává závislý na datech; transmisní mechanismus měnové politiky zůstává silný.
- ECB: Dopady na měnovou politiku budou záviset na intenzitě a délce trvání konfliktu.
- ECB: Banka je odhodlána udržet inflaci na cíli.
- ECB: Je dobře připravena zvládnout současnou nejistotu.
- ECB: Dlouhodobá inflační očekávání zůstávají dobře ukotvená.
- Měnový pár EUR/USD si po rozhodnutí ECB drží zisky, roste o 0,3 % na 1,1485.
- ECB ponechala všechny tři klíčové úrokové sazby beze změny.
- ECB: Ekonomika v posledních čtvrtletích prokázala odolnost.
- ECB upozorňuje: Trhy vnímají napětí na Blízkém východě jako energetický šok.
- ECB: Válka zvyšuje inflační rizika, zatímco zhoršuje výhled růstu.
- ECB: Přístup závislý na datech pomůže nastavit politiku podle potřeby.
