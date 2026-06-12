Britské HDP kleslo a libra roste? 🇬🇧 💷

Britská ekonomika v dubnu 2026 klesla o 0,1 % v důsledku eskalujícího konfliktu na Blízkém východě. Podle nejnovějších dat britského statistického úřadu ONS jde o první měsíční pokles HDP od srpna 2025.
Ačkoli tento pokles odpovídá odhadům ekonomů oslovených agenturou Reuters, představuje výrazný obrat trendu oproti březnu, kdy ekonomika vzrostla o 0,3 %. Při pohledu na méně volatilní tříměsíční období však reálné HDP za období do dubna 2026 vzrostlo o 0,7 %. To ukazuje, že britská ekonomika vstoupila do současné krize na relativně stabilních základech.
Graf 1: Reálné a nominální HDP ve Spojeném království (horní panel) a mezikvartální změna (dolní panel). V 1. čtvrtletí 2026 (leden–březen) britská ekonomika vzrostla o 0,6 %, což podle britských standardů nabídlo solidní základ před tím, než se projevily dopady války na Blízkém východě. Zdroj: XTB Research na základě dat ONS/Bloomberg.
Jak konflikt s Íránem zastavil růst ve Spojeném království
Hlavním katalyzátorem dubnového zpomalení je válka mezi Íránem a USA, která nedávno překročila hranici 100 dnů. Efektivní zablokování Hormuzského průlivu, klíčové námořní trasy pro ropu a mnoho dalších komodit, paralyzovalo globální dodavatelské řetězce a vyvolalo prudký růst cen energií a pohonných hmot.
Jako čistý dovozce energií je Spojené království mimořádně zranitelné vůči mezinárodním energetickým šokům. Náhlý růst cen na čerpacích stanicích donutil řidiče v dubnu výrazně omezit spotřebu, čímž zvrátil pozitivní růstové impulzy ze začátku roku. Průzkumy ONS navíc ukázaly rozsáhlé stížnosti firem na klesající tržby a rostoucí výrobní náklady v sektorech velkoobchodu, výroby a dopravy.
Sektorový přehled: Pokles služeb, stagnace nové výstavby
Dubnové ekonomické zpomalení se vyznačovalo nerovnoměrným vývojem napříč hlavními odvětvími:
- Sektor služeb: Zaznamenal pokles o 0,2 % a stal se hlavním tahounem měsíčního poklesu HDP. Nejvíce utrpěl sektor umění, zábavy a rekreace, který se propadl o výrazných 9,1 %. Důvodem bylo především zrušení několika sportovních událostí na Blízkém východě, což přímo zasáhlo britské společnosti.
- Stavebnictví: Mírně vzrostlo o 0,1 %. Tento růst však pocházel výhradně z oživení oprav a údržby o 0,6 %. Nové stavební projekty klesly o 0,3 %, což komplikuje politické sliby vlády urychlit výstavbu domů ve Spojeném království.
- Průmyslová výroba: Vykázala nulový růst (0,0 %). Přestože zpracovatelský průmysl vzrostl o 0,4 %, tažen růstem farmaceutické výroby o 4,2 %, tyto zisky byly zcela vymazány poklesem produkce v sektoru veřejných služeb.
Rizika stagflace a dilema Bank of England
Náhlý pokles dynamiky HDP vyvolal vážné obavy z nebezpečného směřování ke stagflaci, tedy situaci, kdy se ekonomická stagnace kombinuje s přetrvávající inflací. Mezinárodní měnový fond již snížil svůj výhled růstu britské ekonomiky pro rok 2026 z 1,3 % na pouhých 0,8 % a varoval, že Británie může dopady války pocítit nejvýrazněji ze všech velkých ekonomik.
Ekonomické podmínky by se mohly dále zhoršit ve 3. čtvrtletí, kdy má domácí cenový strop na energie vzrůst o 13 %. Dodavatelé tak budou moci přenést vyšší náklady na ropu a plyn na spotřebitele. To staví Bank of England před nadcházejícím rozhodnutím o úrokových sazbách do složité pozice. Tvůrci měnové politiky nyní musí vyvažovat boj s inflací taženou válkou proti riziku vyvolání hlubší recese.
Po zveřejnění dat ONS libra nejprve vůči dolaru oslabila o 0,2 %, protože trhy omezily očekávání dalších zvýšení sazeb. Postupem času však převážil globální růst ochoty riskovat v reakci na zmírnění napětí mezi USA a Íránem, což vedlo ke slabšímu dolaru. Slabší HDP navíc neodstraňuje jestřábí tlak na Bank of England, u níž se všeobecně očekává, že ponechá úrokové sazby na 3,75 %. Někteří členové Výboru pro měnovou politiku mohou hlasovat pro zvýšení sazeb, čímž by signalizovali připravenost centrální banky bojovat s dlouhotrvajícím energetickým šokem.
Graf 2: Hlavní úroková sazba Bank of England a výnosy britských 2letých a 10letých dluhopisů. Výnosy jsou již zřetelně nad sazbou 3,75 %, což signalizuje jestřábí očekávání dluhopisového trhu, který přirozeně zpřísňuje finanční podmínky. Zdroj: XTB Research na základě dat Bloomberg.
Technická analýza: GBPUSD (D1)
GBPUSD se aktuálně obchoduje mírně výše (+0,05 %), i když pár na intervalu D1 zůstává v lokálním downtrendu a konsoliduje kolem úrovně 1,34158. Cena se nyní pohybuje pod klíčovými exponenciálními klouzavými průměry: EMA 30 (1,34226) a EMA 100 (1,34372), které fungují jako důležitá rezistence pro jakékoli budování momenta.
Po odrazu od nedávné podpory poblíž 1,3330 prodejní tlak zpomalil. Indikátor RSI (14) na úrovni 49,5 signalizuje úplnou neutralitu trhu. Další směr bude záviset na udržitelném průrazu nad klouzavé průměry, nebo na návratu k testování nedávných minim.
Graf 3: Směnné kurzy GBPUSD a EURGBP (invertovaný; modře). Zdroj: xStation5
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