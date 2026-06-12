Francouzské luxusní společnosti a banky posilují s růstem inflace

Akcie francouzských výrobců luxusního zboží a bank rostly poté, co nejnovější údaje o inflaci ukázaly její zrychlení.
Inflace roste
Data INSEE potvrdila zrychlení inflace ve Francii.
- V květnu dosáhl index HICP meziročně 2,8 %, což je nejvyšší úroveň od roku 2024.
Kdo roste?
Mezi největšími růsty v sektoru luxusních společností byly LVMH (MC.FR) +4 %, Hermès (RMS.FR) +4 % a Kering (KER.FR) +5 %.
MC.FR (D1)
Cena prorazila nad rezistenci na 78,6% Fibonacciho úrovni, kde zároveň vede dlouhodobá trendová linie, a zastavila se na 61,8% Fibonacciho úrovni, kde se nachází také klouzavý průměr EMA200. Zdroj: xStation5
Růst se rozšířil také na francouzské banky, včetně BNP Paribas (BNP.FR) +5 %, Société Générale (GLE.FR) +6 % a Crédit Agricole (ACA.FR) +3 %.
BNP.FR (D1)
Ocenění banky se blíží historickému maximu. Na základě Fibonacciho úrovní lze další potenciální cíl kupců stanovit přibližně v oblasti 110–120 EUR. Pokud kupci ztratí momentum, první úroveň podpory by se nacházela kolem 88 EUR. Zdroj: xStation5
Reakce trhu vychází z přesvědčení, že oba sektory mohou v prostředí zvýšené inflace podávat relativně dobrý výkon.
U bank může vyšší cenový tlak podporovat očekávání, že úrokové sazby zůstanou déle na vyšších úrovních, což obvykle zlepšuje čisté úrokové marže.
Luxusní společnosti zase historicky ukázaly schopnost přenášet vyšší náklady na zákazníky bez výrazného oslabení poptávky, zejména u bohatších spotřebitelů.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Co je to obchodování CFD?
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500
Britské HDP kleslo a libra roste? 🇬🇧 💷
Shrnutí trhů: Inflace roste a přichází deeskalace. Aerolinky mažou ztráty
🎥 Watchlist: Odolá Mercado Libre tvrdé konkurenci Amazonu?
Ropa Brent prohlubuje ztráty na -3 % kvůli detailům možné dohody
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.