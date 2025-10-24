BREAKING: EURGBP oslabil navzdory solidním údajům o PMI ze Spojeného království 🔎

- Soukromý sektor Spojeného království v říjnu mírně posílil a zaznamenal druhý měsíc mírného růstu.
- Údaje naznačují, že ekonomika mohla v září dosáhnout nejnižšího bodu
10:30, Velká Británie - Údaje o PMI za říjen:
- S&P Global Services PMI: skutečnost 51,1; prognóza 51,0; předchozí 50,8;
- S&P Global Manufacturing PMI: skutečnost 49,6; prognóza 46,6; předchozí 46,2;
- S&P Global Composite PMI: skutečnost 51,1; prognóza 50,6; předchozí 50,1;
Soukromý sektor Spojeného království v říjnu mírně posílil a kompozitní PMI vzrostl na 51,1 (z 50,1), což signalizuje druhý měsíc mírného růstu. Index PMI ve službách se zvýšil na 51,1, zatímco výrobní produkce poprvé po roce expandovala a index PMI ve zpracovatelském průmyslu se zlepšil na 49,6, což je 12měsíční maximum. Růst byl tažen silnější domácí poptávkou a doplňováním zásob, což bylo částečně kompenzováno slabým vývozem v důsledku amerických cel a měkké globální poptávky. Úbytek pracovních míst se zpomalil, inflace vstupních nákladů klesla na jedenáctiměsíční minimum, k čemuž přispěly levnější suroviny a silnější libra, ačkoli mzdové náklady a náklady na veřejné služby zůstaly zvýšené. Také růst výrobních cen se zmírnil a byl nejslabší od června. Podle Chrise Williamsona z agentury S&P Global údaje naznačují, že ekonomika v září možná dosáhla svého minima, ale celkový růst zůstává pomalý - přibližně 0,1 % HDP-, protože firmy zůstávají opatrné před listopadovým rozpočtem a důvěra se sice zlepšuje, ale zůstává pod historickými normami.
