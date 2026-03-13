Denní shrnutí: Týden končí s Brentem na 100 USD a indexy v červených číslech

- Navzdory mírnému, opatrnému optimismu na začátku seance se sentiment na Wall Street s postupem obchodování zhoršoval. Malé zisky se změnily ve výraznější poklesy. Nejvíce ztrácejí futures na Nasdaq a Russell, zhruba o 0,8 %. S&P 500 a Dow zakončují týden o něco lépe, ale stále v červených číslech, s poklesy přibližně o 0,7 %, respektive 0,4 %.
- USA se rozhodly dočasně pozastavit vymáhání sankcí — prostřednictvím ministerstva financí — vůči některým ruským ropným tankerům.
- Vyjádření americké administrativy k dalšímu vývoji v Íránu zůstávají nekonzistentní, ale velká část trhu se zjevně drží naděje, že Pentagon má situaci stále relativně pod kontrolou a že uzavření Hormuzského průlivu je dočasné. V této souvislosti se častěji objevují spekulace o možné pozemní invazi do Íránu.
- Inflace PCE vyšla poblíž tržních očekávání. Jádrová PCE vzrostla na 3,1 %, zatímco celková PCE zpomalila na 2,8 %. Osobní výdaje v lednu také vzrostly nad očekávání a dosáhly 0,4 %.
- HDP za 4. čtvrtletí QoQ dosáhlo jen poloviny očekávaných 1,4 % a vyšlo na 0,7 %. Zpomalování je vidět i u objednávek zboží dlouhodobé spotřeby, které v lednu vykázaly 0% růst.
- Adobe klesá zhruba o 6 % poté, co CEO společnosti oznámil plán odstoupit z funkce, aniž by jmenoval možné nástupce.
- Obavy z cen energií a možného růstu sazeb tlačí evropské indexy níže. STOXX 600 končí seanci se ztrátou 0,6 %.
- Ekonomický růst ve Spojeném království dál zpomaluje a dosáhl 0,8 % meziročně. Průmyslová i výrobní produkce v Británii vyšla pod očekávání.
- Inflace ve Francii byla nižší, než se čekalo, na úrovni 0,9 % meziročně.
- Zalando vzrostlo o 6 % po silných výsledcích a lepším než očekávaném výhledu.
- Na FX trhu americký dolar výrazně posiluje — obavy investorů z inflace zjevně převažují nad obavami o růst. NZD a AUD patří k největším poraženým vůči USD, klesají zhruba o 1 %. Euro, CAD a libra ztrácejí téměř 0,7 %.
- V zemědělských komoditách roste pšenice přibližně o 2 %, zatímco káva klesá o více než 2 %.
- V energetice ropa zůstává na výrazně zvýšených úrovních. Brent uzavírá týden nad 100 USD za barel, zatímco WTI je znatelně níže kolem 95 USD za barel. Zemní plyn (NATGAS) klesá o více než 3 %.
- Výprodeje zasahují jak průmyslové, tak drahé kovy.
- Největší poklesy mezi průmyslovými kovy vykazují hliník (−2,8 %) a nikl (−více než 2 %).
- Mezi drahými kovy zaznamenávají největší ztráty platina a stříbro — zhruba 4 %. Stříbro se drží poblíž 80 USD za unci, zlato zůstává kolem 5 000 USD a platina kolem 2 000 USD.
- Rizikový sentiment je pro kryptotrhy mírně podpůrný. Bitcoin roste o více než 1 % a pokouší se přiblížit úrovni 71 000 USD. Ethereum je na tom lépe, přidává zhruba 1,7 % a pohybuje se poblíž 2 100 USD. Ještě výrazněji roste Solana, která přidává 3 % a drží se kolem 88 USD.
