Tři trhy, které příští týden stojí za pozornost (13.03.2026)

Jen málokdy vídaný „super týden“ centrálních bank se střetává s rychle rostoucí geopolitickou rizikovou přirážkou navázanou na vývoj na Blízkém východě. Kalendář událostí je mimořádně nabitý: zahrnuje rozhodnutí o sazbách od Fedu (středa), ECB (čtvrtek) a BOJ (čtvrtek), významný katalyzátor pro technologický sektor v podobě AI konference Nvidia GTC (pondělí–čtvrtek) a politickou složku v podobě zasedání Rady EU pro zahraniční věci zaměřeného na Blízký východ. Zároveň ropný trh nacenňuje „tail rizika“ delších výpadků klíčových dopravních tras. Klíčové trhy ke sledování: OIL, US500, USDJPY.
OIL
Ropa zůstává nejjasnějším barometrem aktuálního napětí na Blízkém východě. Tržní riziko už však není jen o volatilitě, ale především o délce výpadků a o tom, jak rychle se budou schopny přizpůsobit globální ropné toky. V posledních dnech se Brent krátce obchodoval nad hranicí 100 USD a investiční banky zvyšují krátkodobé cenové výhledy s tím, že geopolitické napětí a rizika pro energetickou infrastrukturu udrží trh v prostředí napjaté nabídky. Nadcházející makro události mohou pohyby v obou směrech ještě zesílit: pondělní data o maloobchodních tržbách a průmyslové výrobě v Číně poskytnou signály pro poptávku, následovat budou rozhodnutí Fedu, ECB a BOJ, která ovlivní dolar i širší finanční podmínky.
US500
Americké akcie jsou aktuálně v centru tří protichůdných sil: signálů z měnové politiky, AI narativu a geopolitického rizika. Rozhodnutí Fedu a tisková konference Jeroma Powella (středa) budou pro akciové investory klíčovou událostí týdne. Trh bude sledovat, zda výbor kvůli inflačním rizikům zdůrazní scénář „vyšší sazby na delší dobu“ (zejména pokud zůstanou ceny ropy zvýšené), nebo zda uvidí dostatek známek zpomalování ekonomiky, aby se otevřel prostor pro budoucí snížení sazeb. Zároveň může konference Nvidia GTC (pondělí–čtvrtek) znovu posílit AI narativ skrze oznámení nových produktů, technologických roadmap a prezentace CEO Jensena Huanga.
USDJPY
Rozhodnutí Bank of Japan (čtvrtek) a tisková konference guvernéra Kazua Uedy budou trhem analyzovány kvůli signálům o udržitelnosti inflace v Japonsku a dopadu globálních komoditních šoků. Zároveň rozhodnutí Fedu (středa) určí směr amerických dluhopisových výnosů, které zůstávají klíčovým hybatelem dolaru. V praxi by se měl tento měnový pár tento týden vyhodnocovat v „dvoukrokovém“ rámci — nejprve rozhodnutí Fedu, poté BOJ — a teprve po obou oznámeních lze očekávat výraznější směrový pohyb.
