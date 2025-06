BREAKING: EURNOK prudce roste poté, co Norges Bank nečekaně snížila sazby ✂📌

Norges Bank snížila svou základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na 4,25 %, čímž zahájila opatrný proces normalizace v podmínkách klesající inflace a ochlazující se ekonomiky. Rozhodnutí bylo jednomyslné a odráželo nižší než očekávanou inflaci a zužující se mezeru výstupu, ačkoli inflace stále zůstává nad cílovou hodnotou.

Centrální banka předpokládá další snižování sazeb až do roku 2025, přičemž do konce roku by základní úroková sazba měla klesnout pod 4 % a do roku 2028 se přiblížit 3 %. Navzdory rostoucí ekonomické nejistotě guvernérka Ida Wolden Bacheová zdůraznila závazek banky vrátit inflaci zpět na 2 %, aniž by došlo k většímu zpřísnění, než je nutné.