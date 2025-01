BREAKING: EURUSD po Trumpově oznámení ztrácí počáteční zisky 🚨

Trump popírá, že by snížil svou celní politiku. V reakci na zprávy EUR obrací počáteční zisky vůči USD.

„Článek ve Washington Post, citující takzvané anonymní zdroje, které neexistují, chybně uvádí, že moje tarifní politika bude snížena. To není pravda. The Washington Post ví, že to není pravda. Toto je jen další příklad falešných zpráv,“ uvedl Trump.