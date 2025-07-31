Mastercard překonal očekávání díky silné poptávce po cestování a růstu příjmů z doplňkových služeb

Společnost Mastercard zveřejnila výsledky za druhé čtvrtletí roku 2025, které výrazně překonaly očekávání analytiků. Hnacím motorem úspěchu byla především silná spotřebitelská poptávka po cestování a volnočasových aktivitách, která odolává i přes přetrvávající tlak vyšší inflace a úrokových sazeb.
Upravený zisk dosáhl 4,15 USD na akcii, zatímco trh očekával 4,03 USD. Čisté tržby meziročně vzrostly o 17 % na 8,1 miliardy USD, čímž rovněž překonaly odhady (7,97 miliardy USD). Akcie Mastercard reagovaly na výsledky růstem o 2 % v ranním obchodování.
Důležitým ukazatelem výkonnosti byla mezinárodní kartová aktivita, kdy tzv. cross-border volume – tedy objem plateb realizovaných v zahraničí – vzrostl o 15 %, což potvrzuje přetrvávající chuť spotřebitelů cestovat. Celkový hrubý objem transakcí na platformě Mastercard vzrostl o 9 %.
Navzdory makroekonomickým rizikům, jako jsou cla, vysoké sazby či cenový tlak, se zatím do spotřebitelského chování výrazněji nepromítly. Analytici však varují, že v případě delšího trvání těchto faktorů může tempo růstu postupně slábnout.
Mastercard zároveň pokračuje v diverzifikaci svého podnikání. Významný nárůst zaznamenala sekce přidaných služeb, kam spadá např. boj proti podvodům a kybernetickým hrozbám – její tržby vzrostly o 22 % (v konstantní měně).
Graf MA.US (D1)
Akcie společnosti Mastercard zaznamenaly po zveřejnění silných kvartálních výsledků výrazný růst a aktuálně se obchodují na hodnotě 574,95 USD. Cena akcie se nachází nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 na úrovni 560,36 USD a SMA 100 na 551,40 USD, což posiluje pozitivní výhled a ukazuje na pevně zakořeněný rostoucí trend. RSI se posunulo na hodnotu 59,9, což značí rostoucí nákupní zájem, aniž by zatím dosáhl překoupené zóny nad 70. To znamená, že růst má ještě prostor k pokračování, aniž by byl trh technicky přepálený.
Zdroj: xStation5
