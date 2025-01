BREAKING: EURUSD zvyšuje rozsah odrazu po zprávách o clech Trumpovy administrativy

Euro rozšiřuje zisky vůči americkému dolaru poté, co deník The Washington Post informoval, že Trumpova administrativa pracuje na metodice nových globálních cel na kritické dovozy, která by se týkala pouze několika průmyslových odvětví. Dříve panovaly obavy, že by se vyšší cla mohla týkat mnohem širší části světového obchodu.

Poradci nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa studují plány na zavedení cel, která by se vztahovala na všechny země, ale týkala by se pouze kritických dovozů, uvedli tři lidé obeznámení s touto záležitostí, informovala agentura.

Pokud by byly realizovány, omezily by vznikající plány nejrozsáhlejší prvky Trumpových předvolebních plánů, ale i tak by pravděpodobně zamíchaly světovým obchodem a měly by vážné důsledky pro americkou ekonomiku a spotřebitele.

Zdroj: xStation