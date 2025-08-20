Estée Lauder klesá po zveřejnění výhledu tržeb

Akcie Estée Lauder oslabily o více než 4 % poté, co výhled tržeb pro rok 2025 zklamal očekávání analytiků. Společnost poukázala na přetrvávající problémy se slabou poptávkou na klíčových trzích, zejména v USA a Číně, a také na nejistotu spojenou s celními otázkami, což negativně ovlivnilo náladu investorů.
Estée Lauder Companies Inc. je americký kosmetický gigant se sídlem v New Yorku, založený v roce 1946. Společnost je jedním z největších výrobců kosmetiky na světě a nabízí produkty v kategoriích péče o pleť, make-up, parfémy a vlasová kosmetika. Do jejího portfolia patří značky jako La Mer, Clinique, Jo Malone London nebo Tom Ford Beauty. Firma působí ve více než 150 zemích a zaměstnává přibližně 62 000 lidí.
Finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2025
- Upravené tržby: 4,00 mld. USD, pokles o 6,4 % meziročně oproti 4,28 mld. USD ve 2Q 2024.
- Upravený hrubý zisk: 3,05 mld. USD, pokles z 3,13 mld. USD ve 2Q 2024.
- Upravený EBITDA: 669 mil. USD, pokles o 15,2 % meziročně z 789 mil. USD ve 2Q 2024, EBITDA marže 16,7 %.
- Upravený čistý zisk: 225 mil. USD, pokles z 320 mil. USD ve 2Q 2024, čistá marže 5,6 %.
- Upravený zisk na akcii (EPS): 0,62 USD, pokles o 30,3 % oproti 0,89 USD ve 2Q 2024.
- Cash flow z provozní činnosti: 1,06 mld. USD, zlepšení oproti -670 mil. USD ve 2Q 2024.
- Volný peněžní tok: 925 mil. USD, zlepšení oproti -811 mil. USD ve 2Q 2024.
- Kapitálové výdaje: 132 mil. USD, pokles ze 141 mil. USD ve 2Q 2024.
Ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2025 vykázala Estée Lauder tržby ve výši 4,00 mld. USD, což představuje meziroční pokles o 6,45 %. Upravený zisk na akcii (EPS) dosáhl 0,62 USD, což překonalo očekávání analytiků. Navzdory pozitivnímu výsledku EPS však akcie společnosti oslabily, což odráží obavy investorů z celkového poklesu prodejů a budoucího výhledu. Nejvýraznější propady prodejů byly v regionu Asie-Pacifik (-11 %) a v regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika), kde poklesly o 6 %. Region Ameriky zůstal beze změny. Největší problémy firma zaznamenala v Číně a v oblasti travel retail, které tradičně patří mezi segmenty s vysokými maržemi.
Pohled na graf (interval D1)
Zdroj: xStation5
Restrukturalizační a úsporné plány
Estée Lauder zahájila realizaci svého restrukturalizačního plánu „Beauty Reimagined“ již dříve a nadále jej provádí. Strategie má za cíl zlepšit provozní efektivitu a snížit náklady v reakci na tržní výzvy. Přes probíhající nápravná opatření společnost očekává, že segment travel retail a čínský trh budou nadále představovat problémy, které mohou ovlivnit krátkodobé výsledky. Z dlouhodobého hlediska firma předpokládá růst globálního trhu luxusní kosmetiky o 2–3 % ve fiskálním roce 2025, s možným zrychlením v roce 2026, pokud se zlepší situace v Číně a v segmentu travel retail.
Michael Burry zachovává závazek vůči Estée Lauder navzdory částečnému prodeji akcií
Renomovaný investor Michael Burry, známý svou přesnou předpovědí finanční krize v roce 2008, ve 2Q 2024 snížil svůj podíl v Estée Lauder o 25 % prodejem 50 000 akcií. Přesto zůstává společnost největší položkou jeho portfolia se 150 000 akciemi v hodnotě přes 12 milionů USD. Ještě důležitější je, že Burry nakoupil 500 000 call opcí na akcie Estée Lauder v hodnotě přibližně 40 milionů USD, což naznačuje jeho očekávání růstu ceny akcií. To ukazuje, že navzdory aktuálním problémům v kosmetickém sektoru investor vidí v podniku růstový potenciál a sází na jeho zotavení.
Výhled
Výhledy pro nadcházející čtvrtletí zůstávají opatrné vzhledem k tržním nejistotám a globálním výzvám, avšak probíhající nápravná opatření mohou přispět ke zlepšení ziskovosti a stabilizaci výsledků.
