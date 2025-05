BREAKING: Francouzský CPI mírně vyšší, než se očekávalo 📈

08:45, Francie - Údaje o inflaci za březen (předběžné):

Francouzský HICP: skutečnost 0,6 % m/m; prognóza 0,3 % m/m; předchozí 0,2 % m/m;

Francouzský HICP: skutečnost 0,8 % r/r; prognóza 0,7 % r/r; předchozí 0,9 % r/r;

Francouzský CPI: skutečnost 0,5 % m/m; prognóza 0,4 % m/m; předchozí 0,2 % m/m;

Francouzský CPI: skutečnost 0,8 % r/r; prognóza 0,8 % r/r; předchozí 0,8 % r/r;

V dubnu 2025 by měla francouzská meziroční inflace (CPI) podle předběžného odhadu zůstat na stabilní úrovni 0,8 % jako v březnu. Kompletní výsledky budou zveřejněny 15. května 2025. Na inflaci působí pokles cen energií, který je však částečně vyvažován oživením cen potravin. Ceny služeb a průmyslového zboží by měly zůstat na podobné úrovni jako minulý měsíc.

Na meziměsíční bázi by spotřebitelské ceny měly v dubnu vzrůst o 0,5 % oproti březnovým 0,2 %, a to zejména v důsledku vyšších cen dopravy a potravin. Ceny energií by měly opět klesnout, zatímco ceny průmyslového zboží a tabáku by měly zůstat stabilní.