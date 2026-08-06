Ranní shrnutí: Akcie jsou pod tlakem po výběru zisků na Wall Street, FX zůstává bez výraznějšího pohybu (06.08.2026)

📈 Akcie: USA a Asie
- Wall Street po výběru zisků: Futures na americké indexy se po včerejším výběru zisků obchodují téměř beze změny. Mírný tlak nadále přetrvává u technologických akcií (US2000: +0,03 %, US500: +0,05 %, US30: +0,1 %, US100: -0,1 %).
- Korekce v Asii: Asijské akciové trhy ve čtvrtek ukončily čtyřdenní růstovou sérii a většinou klesaly. Dolů je stáhl výprodej technologických akcií na Wall Street a přetrvávající pochybnosti o ziskovosti investic do AI. Jihokorejský index Kospi během dne ztrácel více než 5 %, zatímco tokijský Nikkei 225 klesl téměř o 2 %. Poklesy zaznamenaly také burzy v Hongkongu, Tchaj-peji a Wellingtonu, zatímco Šanghaj, Sydney a Singapur mírně rostly.
- Výprodej polovodičových akcií: Neuspokojivé čtvrtletní výsledky amerických výrobců čipů SanDisk a Western Digital zasáhly asijské výrobce paměťových čipů a zařízení: Kioxia (-10 % a více), SK Hynix (-9,7 %), Tokyo Electron (-7 %), Samsung (-6,1 %) a SoftBank (-6 %).
🏛️ Makroekonomika a centrální banky
- Vztah Trump–Warsh pod drobnohledem: Podle zpráv deníku WSJ jsou prezident Donald Trump a předseda Fedu Kevin Warsh v častém přímém telefonickém kontaktu. Trump vnímá Warshe jako důležitého externího ekonomického poradce, podobně jako tomu bylo ve vztahu Clinton–Greenspan. To vyvolává otázky ohledně nezávislosti centrální banky.
- Varování před inflací (Mary Daly): Prezidentka sanfranciského Fedu Mary Daly zdůraznila, že centrální banka musí být připravena jednat, pokud se inflace zhorší. Nastínila dva možné scénáře: současný cenový růst se ukáže jako dočasný a sazby zůstanou beze změny, nebo inflace zrychlí a vynutí si agresivní zpřísnění měnové politiky.
- Obchodní bilance: Sezónně očištěné saldo obchodu se zbožím se v červnu zvýšilo o 4,296 miliardy USD. Růst podpořil prudký nárůst exportu o 9,6 %, především díky neměnovému zlatu, zatímco import mírně klesl o 0,2 %, zejména kvůli palivům.
💱 Devizový trh (FX)
- Defenzivní stabilizace: Po předchozích výkyvech volatility devizový trh výrazně zpomalil. Index amerického dolaru roste pouze o 0,1 %, zatímco volatilita hlavních měnových párů skupiny G10 zůstává v pásmu ±0,1 %. EURUSD se obchoduje beze změny kolem úrovně 1,1550.
🛢️ Komodity a geopolitika
- Situace v Hormuzském průlivu: Írán a Omán se dohodly na společné tranzitní trase. Teherán však zdůrazňuje, že znovuotevření průlivu vyžaduje zrušení americké námořní blokády. Navzdory optimistickým vyjádřením Donalda Trumpa Írán popírá přímá jednání s USA a usiluje o nezávislou kontrolu provozu a výběr poplatků.
- Ropa: Volatilita na energetickém trhu slábne. Futures na ropu Brent klesají přibližně o 0,25 % na zhruba 79 USD za barel.
- Drahé kovy: Zlato roste již čtvrtou seanci v řadě o 0,4 % na 4 260 USD za unci. Stříbro se obchoduje beze změny, zatímco platina pokračuje v silném růstu o 2 %, který podporují omezení na straně nabídky.
Denní shrnutí: Dow Jones na rekordních maximech, zlato a stříbro rostou díky nadějím na dohodu mezi USA a Íránem
Dohoda o Hormuzském průlivu je blíž
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US Open: AMD a SpaceX neoslnily, ale širší trh zůstává odolný
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