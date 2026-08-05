Indická rupie má narazit na strop. RBI může bránit hranici 97 za dolar 🏦

Analytici Societe Generale očekávají, že indická centrální banka bude v nejbližších týdnech aktivně bránit oslabení rupie nad úroveň 97 za americký dolar. Měnový pár USD/INR by se podle jejich odhadu mohl pohybovat v širším pásmu 94 až 97, přičemž RBI může při posílení rupie zároveň nakupovat dolary a doplňovat devizové rezervy.
Poslední rozhodnutí Reserve Bank of India ponechat měnovou politiku beze změny hodnotí analytici z pohledu měny jako neutrální. Centrální banka tentokrát věnovala menší pozornost vývoji rupie a kapitálovým tokům než při předchozím zasedání, což může souviset s pokračujícími přílivy portfoliového kapitálu a nižšími vnějšími ekonomickými riziky.
Důležitým vodítkem zůstává nedávné vyjádření guvernéra RBI Sanjaye Malhotry, podle kterého indická rupie není podhodnocená. Trh si tento komentář může vykládat tak, že centrální banka není připravena tolerovat výraznější oslabení měny, ale současně nemusí chtít připustit ani příliš rychlé posilování.
RBI může držet kurz pod kontrolou
Societe Generale očekává, že RBI bude při přiblížení kurzu k hranici 97 USD/INR připravena zasáhnout ve prospěch rupie. Naopak při posílení měny směrem k nižším hodnotám může banka nakupovat americké dolary, a tím bránit příliš rychlému zhodnocení.
Takový přístup by udržoval rupii v relativně stabilním pásmu a pomáhal omezovat volatilitu, která by mohla negativně dopadat na dovozce, exportéry i zahraniční investory. Indie je významným dovozcem energií a citlivost měny na ceny ropy proto zůstává vysoká.
Stabilnější kurz zároveň pomáhá tlumit dováženou inflaci. Prudké oslabení rupie by zdražovalo dovoz ropy, surovin a dalších komodit, což by se mohlo rychle promítnout do spotřebitelských cen.
Inflace zůstává méně klidná, než RBI připouští
Analytici upozorňují, že komunikace centrální banky ohledně inflace působí až příliš optimisticky. Slabší jádrová inflace sice naznačuje omezenou domácí poptávku a menší cenovou sílu podniků, hlavní rizika však podle nich neleží v přehřátí ekonomiky.
Mnohem důležitější jsou nabídkové šoky, vývoj cen potravin, energetická volatilita a náklady dovozu. Rizikem zůstává také El Niño, geopolitické napětí a rostoucí inflační očekávání domácností.
Societe Generale proto považuje za problematické, že RBI snížila inflační prognózu, přestože současně připouští významná rizika. Podle analytiků měla banka zůstat trpělivá, ale zároveň jasněji varovat, že proces zpomalování inflace zůstává křehký.
Výhled pro USD/INR
V krátkodobém horizontu by se měnový pár mohl pohybovat mezi 94 a 97. Oblast 97 představuje pravděpodobnou intervenční hranici, zatímco při poklesu směrem k 94 může RBI využívat silnější rupie k nákupům dolarů.
Pro další vývoj budou rozhodující ceny ropy, zahraniční kapitálové toky, inflační data a ochota centrální banky zasahovat na devizovém trhu. Pokud geopolitická rizika poleví a příliv kapitálu zůstane silný, může se rupie držet blíže spodní hranici pásma. Naopak nový růst cen energií by zvýšil tlak směrem k úrovni 97 za dolar.
Graf USD/INR (USD/INR, D1)
Zdroj: xStation5
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