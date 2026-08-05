Denní shrnutí: Dow Jones na rekordních maximech, zlato a stříbro rostou díky nadějím na dohodu mezi USA a Íránem

📈 Akciový trh
- Pozitivní nálada během americké seance postupně slábla, zejména po poměrně silném otevření trhu.
- V době psaní tohoto shrnutí index Dow Jones roste o více než 0,8 %, dosahuje nových rekordů a zůstává jediným výrazně pozitivním bodem na americkém akciovém trhu.
- Index S&P 500 po úvodních ziscích část růstu odevzdal a aktuálně se pohybuje poblíž nuly.
- Výrazně hůře si vede technologický Nasdaq, který ztrácí přibližně 0,4 %.
- Na indexy doléhají především akcie společností SpaceX a AMD, které zveřejnily relativně silné čtvrtletní výsledky, trh však očekával ještě lepší čísla.
- Naopak Nvidia posiluje poté, co trh pozitivně reagoval na zprávy o využívání její AI technologie společností SpaceX.
- Současnou výsledkovou sezónu lze hodnotit jako velmi silnou. Drtivá většina společností zveřejnila výsledky nad očekáváním trhu.
- Po dnešní obchodní seanci zveřejní své hospodářské výsledky společnosti SanDisk a Western Digital Corporation.
🌍 Geopolitika
- Írán a Omán pokračují v jednáních o vytvoření bezpečné trasy pro lodní dopravu přes Hormuzský průliv, přestože dosažení dohody zůstává nejisté.
- Podle představitele jedné ze zemí Perského zálivu činí pravděpodobnost uzavření dohody do pátku přibližně 50 %.
- Írán uvedl, že souřadnice navrhované trasy již byly odsouhlaseny. Ta by mohla dočasně fungovat po dobu 2 až 4 měsíců a dokončuje se společné prohlášení obou zemí.
- Donald Trump prohlásil, že situace kolem Íránu se „vyvíjí velmi dobře“, což podle něj naznačuje pokrok v jednáních směřujících k ukončení konfliktu a znovuotevření Hormuzského průlivu.
- Podle amerického prezidenta se jednání ubírají správným směrem a další podrobnosti mohou být zveřejněny v nejbližší době.
- Zároveň se objevují zprávy, že USA a Írán nadále udržují nepřímý kontakt, přestože Teherán zdůrazňuje, že s Washingtonem v současnosti nevede přímá jednání.
- Teherán uvádí, že obdržel zprávy z Washingtonu o připravenosti USA vrátit se k dřívějším závazkům.
- Írán však tvrdí, že samotné obnovení závazků USA nebude stačit k úplnému otevření Hormuzského průlivu a jednání pokračují v atmosféře hluboké nedůvěry.
- Nová trasa dohodnutá s Ománem má představovat dočasné řešení, nikoli definitivní ukončení konfliktu.
📊 Makroekonomika
- Zpráva ADP o zaměstnanosti v soukromém sektoru USA ukázala výrazné zpomalení trhu práce.
- V červenci vytvořily soukromé společnosti pouze 44 tisíc pracovních míst, zatímco trh očekával přibližně 75 tisíc po směrem dolů revidovaných 95 tisících za červen.
- Největší přírůstky zaměstnanosti zaznamenaly sektory školství a zdravotnictví, zatímco slabší výsledky vykázaly pohostinství, stravovací služby a část zpracovatelského průmyslu.
- Data naznačují, že americký trh práce postupně ztrácí dynamiku, zatím však neukazují na prudké zhoršení situace. Firmy zaměstnance ve větší míře nepropouštějí, pouze nabírají pomalejším tempem.
- Data z amerického sektoru služeb ukázala, že ekonomika si nadále udržuje solidní tempo růstu.
- Silnější výsledek naznačuje, že poptávka v americké ekonomice zůstává robustní, zejména v sektoru služeb, který tvoří největší část amerického HDP.
- Index ISM ve službách rovněž potvrdil odolnost sektoru, přesto byl výsledek mírně slabší než očekávání. Index dosáhl 54,1 bodu oproti očekávaným 54,5 bodu.
- Růst táhly především nové objednávky, které vzrostly na 57,2 bodu. Problémem však nadále zůstávají náklady – index placených cen se udržel nad hranicí 70 bodů, což signalizuje přetrvávající inflační tlaky.
- Současně oslabila složka zaměstnanosti, což naznačuje, že společnosti zůstávají při náboru zaměstnanců opatrné.
- Pro trhy jde o smíšený signál. Americká ekonomika nevykazuje známky prudkého zpomalení, což podporuje akcie, zároveň však silný sektor služeb a vysoké cenové tlaky mohou Fedu komplikovat rychlé snižování úrokových sazeb.
- Ve spojení se slabší zprávou ADP tak trh získává obraz ekonomiky, která stále roste, ale začíná postupně zpomalovat. Pokud bude inflace dále klesat, může jít o příznivý scénář „měkkého přistání“.
🛢️ Komodity
- Pokračující mírová jednání mají přímý dopad na ceny ropy Brent, která se aktuálně obchoduje pod hranicí 80 USD za barel.
🥇 Drahé kovy
- Na trhu drahých kovů panuje velmi pozitivní nálada.
- Cena zlata vzrostla nad 4 200 USD za unci, protože investoři začali předpokládat, že případná dohoda mezi USA a Íránem a znovuotevření Hormuzského průlivu by mohly omezit riziko růstu cen ropy a inflace.
- Stříbro posiluje o více než 4 % a obchoduje se kolem úrovně 62 USD.
🪙 Kryptoměny
- Pozitivní sentiment je patrný také na trhu kryptoměn.
- Bitcoin roste přibližně o 0,6 % a obchoduje se kolem úrovně 64 500 USD.
- Ethereum přidává více než 1 % a testuje hranici 1 900 USD.
Dohoda o Hormuzském průlivu je blíž
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