BREAKING: PMI data from European countries came in line with expectations 🔎

09:15, Španělsko – údaje PMI za říjen:
- HCOB Španělsko PMI ve zpracovatelském průmyslu: skutečná hodnota 52,1; prognóza 51,8; předchozí hodnota 51,5;
09:30, Švýcarsko – údaje PMI za říjen:
- PMI ve zpracovatelském průmyslu: skutečná hodnota 48,2; prognóza 47,7; předchozí hodnota 46,3;
09:45, Itálie – údaje PMI za říjen:
- HCOB Itálie PMI ve zpracovatelském průmyslu: skutečná hodnota 49,9; prognóza 49,3; předchozí hodnota 49,0;
09:50, Francie – údaje PMI za říjen:
- HCOB Francie PMI ve zpracovatelském průmyslu: skutečná hodnota 48,8; prognóza 48,3; předchozí hodnota 48,3;
09:55, Německo – údaje PMI za říjen:
- HCOB Německo PMI ve zpracovatelském průmyslu: skutečná hodnota 49,6; prognóza 49,6; předchozí hodnota 49,6;
10:00, Eurozóna – údaje PMI za říjen:
- HCOB Eurozóna PMI ve zpracovatelském průmyslu: skutečná hodnota 50,0; prognóza 50,0; předchozí hodnota 50,0;
Shrnutí evropského PMI ve výrobním sektoru – říjen
Nálada ve výrobním sektoru v celé Evropě zůstala v říjnu smíšená a vykazovala nejisté známky stabilizace, ale žádné silné oživení. Celkový PMI ve výrobním sektoru eurozóny byl potvrzen na úrovni 50,0, což odpovídá předběžnému odhadu a znamená návrat k prahu růstu poprvé za několik měsíců. Produkce pokračovala v mírném růstu, i když poptávka zůstala slabá a pokračovalo propouštění, což poukazuje na křehkou situaci v hlavních ekonomikách.
Německo vykázalo PMI ve výši 49,6, což je beze změny oproti předběžnému odhadu a těsně pod hranicí expanze. Produkce opět vzrostla, tažena investičními statky, ale nové objednávky a exporty zůstaly slabé. Firmy pokračovaly ve snižování počtu zaměstnanců a zásob v důsledku slabé poptávky a tlaků na náklady.
Francie zůstala v kontrakci na úrovni 48,8, protože politická nestabilita a slabá poptávka tížily produkci. Výrobci pokračovali ve snižování cen, aby zůstali konkurenceschopní, a důvěra zůstala výrazně slabá.
Itálie se s hodnotou 49,9, nejlepší za více než rok, nejvíce přiblížila stabilizaci. Produkce a důvěra se zlepšily, což naznačuje, že sektor se možná blíží bodu obratu, i když firmy stále hlásily mírný pokles poptávky a tlak na marže v důsledku slev.
Španělsko zůstalo nejvýkonnější zemí regionu, když PMI vzrostl na 52,1, podporován silnou produkcí a novými objednávkami. Najímání nových zaměstnanců však zpomalilo a exporty oslabily, částečně kvůli slabší poptávce z Francie.
Švýcarsko, ačkoli je mimo eurozónu, pokračovalo v zlepšování s PMI na úrovni 48,2 (z 46,3). Tento sektor zůstává pod tlakem globálního protekcionismu, ale od poloviny roku 2023 se postupně zotavuje.
Celkově evropský zpracovatelský průmysl po dlouhodobém poklesu vykazuje první známky stabilizace. Růst v jižních ekonomikách, jako je Španělsko, kontrastuje s pokračující slabostí v klíčových zemích, jako je Německo a Francie. Trvalé snižování počtu pracovních míst, slabá poptávka a vnější nepříznivé vlivy nadále brzdí dynamiku, takže oživení eurozóny je křehké, ale pomalu se objevuje. EURUSD klesá, ale prodejní tlak není vyvolán údaji PMI.
