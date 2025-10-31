BREAKING: Předběžné CPI v eurozóně v souladu s očekáváními.

Eurozóna: předběžné údaje HICP za říjen
- HICP m/m: aktuálně 0,2 % (předchozí 0,1 %)
- Core HICP m/m: aktuálně 0,3 % (předchozí 0,1 %)
- HICP y/y: aktuálně 2,1 % (očekávání 2,1 %; předchozí 2,2 %)
- Core HICP y/y: 2,4 % (očekávání 2,3 %; předchozí 2,4 %)
Předběžná data agentury Eurostat za říjen 2025 ukazují, že inflace HICP (harmonizovaný index spotřebitelských cen) v eurozóně dosáhla meziročně 2,1 %, což odpovídá očekáváním a je mírně pod zářijovou hodnotou 2,2 %. Jádrová inflace HICP, která nezahrnuje volatilní položky, jako jsou energie a potraviny, činila 2,4 % meziročně, což je stejná hodnota jako v září a mírně nad prognózou 2,3 %.
V meziměsíčním srovnání vzrostla inflace HICP o 0,2 % po předchozím růstu o 0,1 %, zatímco jádrová HICP se zvýšila o 0,3 % oproti 0,1 % v předchozím měsíci. To naznačuje, že navzdory stabilní meziroční inflaci dochází v krátkodobém horizontu k mírnému zrychlení cenového růstu v sektorech mimo energie a potraviny.
Celkově inflace v eurozóně meziročně mírně zpomalila, avšak meziměsíční údaje ukazují na mírné zrychlení růstu cen. Stabilita jádrové inflace na úrovni 2,4 % naznačuje, že inflační tlaky v klíčových segmentech ekonomiky přetrvávají.
Data odpovídají tržním očekáváním a nenaznačují potřebu změn v nastavení úrokových sazeb Evropské centrální banky. ECB nedávno ponechala sazby beze změny a zdůraznila stabilizaci inflačního výhledu.
Pro měnový pár EUR/USD představují tato data mírnou podporu pro euro.
Zdroj: xStation5
