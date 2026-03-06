Bitcoin znovu ztrácí momentum 📉Ethereum klesá o 5 %

Bitcoin dnes oslabuje, přičemž cena klesla z přibližně 71 000 USD na zhruba 68 000 USD. Tento pokles oslabil naděje na trvalejší oživení, protože nedávná rally se zastavila poblíž 74 000–75 000 USD, tedy na úrovni považované za důležitou z pohledu pozic dealerů.
- Ethereum kleslo ještě výrazněji, přičemž druhá největší kryptoměna podle tržní kapitalizace odepisuje více než 5 % a propadla se pod 2 000 USD.
- Silnější americký dolar, rostoucí výnosy amerických státních dluhopisů a prudký růst cen ropy omezují zájem o digitální aktiva. Navzdory dočasnému růstu poptávky prostřednictvím krypto ETF mají kryptoměny problém udržet růstové momentum kvůli slabé spotové poptávce a stále výraznému tlaku na straně nabídky.
Bitcoin (interval H1)
Bitcoin narazil na silnou rezistenci poblíž 75 000 USD, kde se nachází 38,2% Fibonacciho retracement posledního růstového impulzu a kde zároveň pozice opčních dealerů také naznačují pásmo rezistence.
- V tuto chvíli BTC poprvé od přelomu února a března klesl pod 200periodický EMA na hodinovém grafu, což signalizuje možný návrat klesajícího momenta.
- Pokud býci rychle nezískají zpět úroveň 70 000 USD, trh může čelit dalšímu medvědímu impulzu, přičemž potenciální support se nachází poblíž 60 000 USD.
Zdroj: xStation5
Ethereum vymazalo několik dní růstu a propadlo se zpět pod 2 000 USD, čímž v podstatě potvrzuje převládající downtrend na trhu.
Zdroj: xStation5
Zjistěte, jak obchodovat kryptoměny:
- Jak investovat do Bitcoinu (BTC) – průvodce pro začátečníky
- Co je Ethereum? Průvodce pro začátečníky investováním do krypto ETP
- Kryptoměny: Jak investovat v roce 2026 a přijde růst trhu?
