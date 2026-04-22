BREAKING: Překvapivý růst zásob ropy tlačí na trh navzdory silnému poklesu zásob ropných produktů

Americký Úřad pro energetické informace, EIA, zveřejnil svůj týdenní report o stavu ropného trhu, který přinesl smíšený, ale pro ceny ropy nakonec medvědí hlavní výstup. Komerční zásoby ropy vzrostly o 1 925 tisíc barelů, což výrazně odporuje tržnímu očekávání poklesu o 1 200 tisíc barelů. Jde o významný rozpor oproti datům API zveřejněným včera, která naznačovala masivní pokles o 4,4 milionu barelů.
Klíčová data:
- Ropa: +1 925 tisíc barelů (očekávání: -1 200 tisíc)
- Benzín: -4 570 tisíc barelů (očekávání: -1 494 tisíc)
- Destiláty: -3 427 tisíc barelů (očekávání: -2 458 tisíc)
Přestože je růst zásob ropy hlavním překvapením reportu, celkové zásoby zůstávají jen mírně nad pětiletým sezonním průměrem. Je také třeba poznamenat, že americké ministerstvo energetiky dál uvolňuje barely ze Strategických ropných rezerv, SPR, aby udrželo stabilitu trhu. Současné tempo těchto uvolňování je však výrazně pomalejší než agresivní zásahy administrativy v roce 2022.
Medvědí vyznění hlavního údaje o ropě bylo částečně kompenzováno velmi silnými daty u rafinovaných produktů. Výrazné poklesy zásob benzínu a destilátů, v obou případech mnohem větší, než se čekalo, ukazují, že základní poptávka v USA zůstává odolná navzdory vysokým cenám a geopolitickému napětí.
WTI po zveřejnění dat zaznamenala jen mírný pohyb. Cena se drží blízko denního maxima, lehce pod 92 USD za barel. Klíčová rezistence pro tento benchmark leží v oblasti 94 USD za barel, blízko 38,2% Fibonacciho retracementu.
Kromě dat o zásobách trh reaguje také na měnící se geopolitické titulky. Prezident Donald Trump naznačil, že diplomatická jednání s Íránem by mohla být obnovena už tento pátek. Vyhlídka na diplomatický průlom vede obchodníky ke snižování „geopolitické rizikové prémie“, přestože námořní blokáda íránských přístavů stále zůstává v platnosti. Trh tak nyní vyvažuje silnou domácí poptávku po palivech s nadějí na řešení situace na Blízkém východě.
Zdroj: xStation5
➡️EURUSD pod tlakem evropské stagflace a geopolitického šoku
Hormúz, tři napadené lodě a Družba na cestě. Co s ropou?🚢
US Open: Wall Street ignoruje obavy z Íránu a čeká na výsledky Tesly
🔴 Makro&Trhy: Tancování kolem Hormuzského průlivu, výsledky amerických firem a rostoucí BTC
