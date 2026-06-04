Shrnutí EU: Seance zůstává stabilní uprostřed sektorové rotace 🔎

Dnešní evropská seance se nesla ve znamení stabilizace. Hlavní indexy zaznamenávají mírné zisky, ale bez známek euforie. Investoři se snaží zotavit z předchozího zhoršení sentimentu na Wall Street a z rostoucího geopolitického napětí kolem Blízkého východu a Hormuzského průlivu.
Klíčovým závěrem z Euro Stoxx 50 je, že samotný index zůstává v podstatě beze změny, ale šíře trhu vypadá povzbudivě. Až 71 % titulů se obchoduje výše. Hlavní výzvou však byla slabost několika velkých technologických akcií, zejména Infineonu a ASML, které zatížily širší index.
Hlavní evropské indexy
- STOXX 600 roste přibližně o 0,2 %, což naznačuje mírné zlepšení ochoty riskovat napříč Evropou.
- DAX roste o 0,9 %. Německý trh nadále zatěžují slabá data ze stavebního sektoru.
- FRA40 posiluje o 1,3 %, podpořen silnějším výkonem akcií z oblasti luxusu, spotřebního zboží a maloobchodu.
- UK100 umazal počáteční ztráty a nyní se obchoduje mírně výše, podporován bankami a společnostmi navázanými na realitní sektor.
EU50: Index poblíž nuly, ale většina akcií roste
- Euro Stoxx 50 dnes roste o 0,5 %, přičemž většina složek zůstává v pozitivním teritoriu.
- Roste 71 % titulů v indexu, což naznačuje, že nákupní aktivita byla poměrně široce rozložená.
- Širší tržní obrázek však v delších časových rámcích zůstává slabší. Podíl akcií v pozitivním teritoriu činí přibližně 40 % za 7 dní, 46 % za 1 měsíc a 46 % od začátku roku.
- Index zůstává pouze přibližně 1,9 % pod svým historickým maximem.
- Ocenění zůstává mírně zvýšené: TTM P/E: 18,6; P/S: 1,9; P/B: 2,2; EV/EBITDA: 12,4
- Zdravotnictví (+2,3 %) bylo nejsilnějším sektorem v indexu Euro Stoxx 50 a mělo největší pozitivní příspěvek k denní výkonnosti indexu. V rámci zdravotnictví výrazně rostly zejména Sanofi +2,42 %, EssilorLuxottica +2,96 %, argenx +1,84 % a Bayer +1,35 %.
- Technologie (-1,2 %) byly největší brzdou indexu navzdory silnému výkonu společnosti SAP. Slabost v technologickém sektoru se soustředila hlavně do polovodičů: Infineon -5,0 %, ASML -2,4 %.
Nejvýkonnější tituly v indexu Euro Stoxx 50
- Wolters Kluwer +4,85 % — nejsilnější titul v indexu. Těží z poptávky po defenzivní kvalitě a stabilních obchodních modelech.
- SAP +4,40 % — velmi silná seance pro německý software, která částečně kompenzovala slabost jinde v evropském technologickém sektoru.
- EssilorLuxottica +2,96 % — silný výkon segmentu spotřebního zboží a zdravotnictví, který podpořil francouzský trh.
- Airbus +2,54 % — pozitivní příspěvek ze strany průmyslu navzdory smíšenému výkonu širšího sektoru.
- LVMH +2,53 % — oživení v segmentu luxusního zboží, které zároveň podpořilo CAC 40.
- Sanofi +2,42 % — silný den pro zdravotnictví, nejvýkonnější sektor v rámci Euro Stoxx 50.
- Hermès +1,88 % — další luxusní titul, který přitahoval silnou poptávku.
- Deutsche Börse +1,78 % a Deutsche Telekom +1,72 % také pozitivně přispěly k šíři trhu.
Geopolitika a ropa
- Hlavním faktorem podporujícím sentiment byla zpráva o podmíněném příměří mezi Izraelem a Libanonem.
- Trhy to interpretovaly jako částečné snížení rizik regionální eskalace, zejména po předchozích obavách ohledně bezpečnosti lodní dopravy přes Hormuzský průliv.
- Ceny ropy Brent klesly směrem k pásmu 92–95 USD za barel, i když zůstávají zvýšené ve srovnání s úrovněmi před eskalací.
Makro: slabé maloobchodní tržby
- Maloobchodní tržby v eurozóně v dubnu meziměsíčně klesly o 0,4 %, mírně slabší než konsenzus, který očekával pokles o 0,3 %.
- Březnová data však byla výrazně revidována směrem nahoru, což pomohlo zmírnit negativní dopad dubnového výsledku.
- V meziročním srovnání maloobchodní tržby vzrostly o 1,0 %, výrazně nad tržním očekáváním 0,3 %. To poskytlo povzbudivější signál pro spotřebitelskou poptávku v celé eurozóně.
Kde koupit akcie SpaceX po IPO? 🚀
🔴 Wall Street Open: Výnosy amerických státních dluhopisů rostou. Jak zareagují akcie?
Obchodní napětí mezi EU a Čínou roste 🔥
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (3.6.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.