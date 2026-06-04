US Open: Slabší trh práce a AI zatěžují Wall Street ❗

Po otevření čtvrteční seance na Wall Street zůstává sentiment opatrný a smíšený. Investoři se snaží určit, zda středeční pokles US500 o 0,7 %, který ukončil devítidenní vítěznou sérii, byl pouze vybíráním zisků, nebo začátkem hlubší korekce. Dnešní seanci formují především slabší data z trhu práce, tlak na AI a polovodičové akcie a přetrvávající geopolitická rizika.
Makrodata: Trh práce vykazuje známky ochlazení
Nejnovější zpráva o žádostech o podporu v nezaměstnanosti ukázala mírně slabší obraz amerického trhu práce.
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti vzrostly o 13 tis. na 225 tis. oproti očekávání poklesu směrem k 212–213 tis.
- Jde o nejvyšší hodnotu od začátku února a signalizuje postupné ochlazování podmínek na trhu práce.
- Pokračující žádosti dosáhly 1,777 milionu, mírně pod hodnotou z předchozího týdne.
Data mohou podpořit narativ měkčího trhu práce, ale zatím nejsou dostatečně slabá na to, aby rozhodně posunula očekávání Fedu směrem k rychlému uvolnění měnové politiky. Zvýšené ceny ropy zároveň nadále představují inflační riziko.
Nasdaq 100: Rotace pod povrchem
Po otevření trhu vykazuje Nasdaq 100 jasnou selektivitu. Největší megacap akcie zůstávají relativně stabilní, zatímco tlak se soustředí na tituly související s AI a polovodiči.
- Broadcom klesá o 14,37 %, což z něj dělá největší negativní příspěvek do indexu.
- Mezi další výrazně klesající tituly patří:
- CrowdStrike -9,97 %
- Micron -7,23 %
- ARM -6,94 %
- Marvell -5,88 %
- AMD -5,36 %
- Lam Research -3,99 %
Zároveň několik největších společností zůstává v kladném teritoriu:
- Nvidia +0,18 %
- Apple +0,40 %
- Microsoft +0,88 %
- Alphabet +1,13 %
- Meta +2,22 %
Treemap vážený podle tržní kapitalizace ukazuje, že nejde o široký výprodej napříč technologickým sektorem. Tlak se soustředí především na nejvíce přeplněné AI a polovodičové obchody, zatímco největší megacap společnosti pomáhají index stabilizovat.
Největší vítězové a poražení
Na straně růstu investoři upřednostňují defenzivnější tituly nebo společnosti s méně přímou expozicí vůči tématu AI.
Největší růsty v Nasdaq 100
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Vertex Pharmaceuticals +3,07 %
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Thomson Reuters +2,93 %
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Automatic Data Processing +2,59 %
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Copart +2,47 %
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Booking Holdings +2,47 %
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Meta Platforms +2,22 %
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MercadoLibre +2,22 %
Na straně poklesu jasně dominují technologické akcie, zejména polovodičové společnosti a firmy související s AI. Mnohé z těchto firem si stále drží velmi silné 12měsíční výnosy, takže dnešní pohyb působí spíše jako agresivní vybírání zisků a přehodnocení očekávání než jako úplný obrat trendu.
Sledované akcie
- Broadcom je hlavním negativním katalyzátorem seance. Přestože společnost vykázala rekordní tržby, její výhled prodeje AI čipů byl vnímán jako příliš konzervativní vzhledem k mimořádně vysokým očekáváním trhu.
- CrowdStrike klesá téměř o 10 %. Ačkoli společnost zvýšila celoroční výhled, investoři se nadále soustředí na rostoucí provozní náklady spojené s AI infrastrukturou.
- Micron, ARM, Marvell, AMD a Lam Research jsou také pod tlakem, což signalizuje širší korekci v oblasti AI a polovodičů po výrazných ziscích z první části roku.
- PVH Corp. klesá po snížení celoročního výhledu. Společnost uvedla geopolitické napětí a konflikt v Íránu jako faktory, které negativně ovlivňují dodavatelské řetězce.
- Lululemon má zveřejnit výsledky po uzavření trhu. Opční trhy implikují pohyb přibližně o 9,4 %, což naznačuje zvýšená očekávání volatility.
- MicroStrategy a Coinbase zůstávají pod tlakem spolu s poklesem Bitcoinu směrem k pásmu 62 500–64 000 USD.
IPO SpaceX přitahuje pozornost investorů
Primární trh se nadále soustředí na zprávy kolem potenciálního IPO SpaceX. Podle tržních zdrojů by společnost Elona Muska měla stanovit nabídkovou cenu na 135 USD za akcii. Transakce by mohla získat 74,4 až 75 miliard USD, což by znamenalo celkové ocenění společnosti přibližně 1,75–1,77 bilionu USD.
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