BREAKING: Sektor služeb v USA zůstává silný, inflační tlaky rostou

Index ISM ve službách – USA
- Index ISM ve službách: 54,1 bodu vs. očekávání 54,5 bodu (předchozí hodnota: 54,5 bodu)
- Index podnikatelské aktivity: 59,1 bodu vs. předchozích 55,4 bodu
- Index zaměstnanosti ve službách ISM: 47,4 bodu vs. předchozích 51,2 bodu
- Index placených cen ve službách ISM: 70,3 bodu vs. předchozích 67,7 bodu
Proč jsou tato data důležitá?
Index ISM ve službách patří mezi klíčové ukazatele používané k hodnocení kondice amerického sektoru služeb, který tvoří převážnou část ekonomické aktivity v USA. Report vychází z průzkumů mezi nákupními manažery a ukazuje, zda se provozní podmínky podniků zlepšují, nebo zhoršují.
Mezi nejdůležitější složky reportu patří indexy zaměstnanosti a placených cen. Index zaměstnanosti poskytuje informace o situaci na trhu práce a může nabídnout další signály před zveřejněním oficiálních údajů o zaměstnanosti. Index placených cen naopak měří nákladové tlaky v sektoru služeb a slouží jako důležitý ukazatel budoucího inflačního výhledu.
Report ISM ve službách může mít výrazný dopad na finanční trhy. Lepší než očekávaný výsledek, zejména v kombinaci se zvýšenými cenovými tlaky, může podpořit americký dolar a zvýšit výnosy dluhopisů, protože investoři mohou očekávat, že Fed ponechá úrokové sazby na vyšších úrovních delší dobu.
Slabší data by naopak mohla vytvářet tlak na dolar, podpořit akciové trhy a zvýšit očekávání dřívějšího snižování úrokových sazeb.
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