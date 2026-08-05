US Open: AMD a SpaceX neoslnily, ale širší trh zůstává odolný

Začátek dnešní seance na Wall Street si udržuje relativně pozitivní tón. Hlavní americké indexy mírně rostou a navazují na nedávné oživení i obnovenou chuť investorů riskovat. Tržní sentiment nadále podporuje především zmírnění napětí na Blízkém východě a nižší ceny ropy, které omezily obavy z opětovného růstu inflačních tlaků.
Technologický sektor si dnes vede o něco hůře po reakci trhu na tržby společností AMD a SpaceX. Obě společnosti vykázaly solidní výsledky, ale v současném prostředí samotné překonání očekávání nemusí stačit k udržení pozitivní reakce akciového trhu. V případě AMD se investoři zaměřili na mimořádně vysoká očekávání spojená se segmentem AI, zatímco u SpaceX vyvolala hlavní obavy rostoucí úroveň investičních výdajů souvisejících s rozvojem infrastruktury. To ukazuje, že při současném ocenění se investoři stále více dívají za samotný růst tržeb a věnují větší pozornost efektivitě kapitálu a budoucí ziskovosti.
Dnešní makroekonomická data také nabídla smíšený obraz americké ekonomiky. Report ADP ukázal růst zaměstnanosti v soukromém sektoru o 44 000 pracovních míst, což bylo výrazně pod očekáváním trhu. Přestože jde pouze o jeden ukazatel situace na trhu práce, naznačuje postupné ochlazování po období velmi silného růstu zaměstnanosti.
Sektor služeb zároveň zůstává odolný. Index ISM Services PMI v červenci vzrostl na 54,1 bodu a zůstal nad hranicí 50 bodů, která značí expanzi. Data naznačují, že největší část americké ekonomiky pokračuje ve stabilním růstu, přestože společnosti nadále upozorňují na tlak ze strany nákladů na financování, inflace a dříve zvýšených cen energií.
Dnešní soubor dat proto neposkytuje jednoznačný obraz. Na jedné straně začíná trh práce vykazovat známky zpomalování, zatímco na druhé straně zůstává sektor služeb relativně silný. Wall Street prozatím vnímá slabší data z trhu práce spíše jako potenciální podporu pro budoucí politiku Federálního rezervního systému než jako významnou obavu ze slabosti ekonomiky. Hlavní indexy tak dnes zůstávají v kladném teritoriu, navzdory určitému tlaku na technologické akcie po zveřejnění tržeb.
Zdroj: XTB Research
Futures na index S&P 500 (US500) dnes rostou. Podporují je silné čtvrtletní výsledky společností z Wall Street, které ve většině případů nadále potvrzují odolnost amerického korporátního sektoru. Technologický sektor zůstává klíčovým tahounem. Výsledky velkých společností spojených s umělou inteligencí a digitální transformací poukazují na přetrvávající poptávku a sílu tohoto segmentu trhu. Navzdory některým dílčím zklamáním a opatrnějším reakcím investorů na vybrané výsledkové reporty zůstává probíhající výsledková sezóna jedním z hlavních faktorů podporujících pozitivní sentiment na Wall Street. Investoři se opět zaměřují na fundamenty společností a jejich dlouhodobý růstový potenciál. Hlavní indexy se tak drží poblíž historických maxim.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
- Akcie AMD (AMD.US) dnes zůstávají pod tlakem, přestože společnost zveřejnila relativně silné čtvrtletní výsledky, které překonaly očekávání trhu. Tržby dosáhly rekordních 11,54 miliardy USD oproti výhledu kolem 11,3 miliardy USD, zatímco upravený zisk na akcii (EPS) činil 1,66 USD. Investoři však usoudili, že očekávání spojená se segmentem AI byla již mimořádně vysoká. Trh očekával ještě silnější výkon a jasnější známky toho, že AMD posiluje svou pozici v konkurenci se společností Nvidia.
- Akcie SpaceX (SPCX.US) dnes po zveřejnění prvního výsledkového reportu společnosti klesají přibližně o 6 %, přestože tržby výrazně překonaly očekávání trhu. Společnost dosáhla tržeb 7,8 miliardy USD oproti výhledu přibližně 6,9 miliardy USD. Investory však znepokojil rozsah výdajů spojených s rozvojem infrastruktury a vykázaná čistá ztráta ve výši 541 milionů USD. Trh očekával nejen silný růst tržeb, ale také další zlepšení ziskovosti. Solidní výsledky proto vzhledem k mimořádně vysokým očekáváním nestačily.
- Akcie Arista Networks (ANET.US) dnes výrazně rostou poté, co společnost zveřejnila velmi silné čtvrtletní výsledky, které překonaly očekávání trhu. Tržby dosáhly přibližně 3,04 miliardy USD oproti výhledu 2,83 miliardy USD, zatímco upravený zisk na akcii vzrostl na 1,02 USD oproti očekávaným 0,89 USD. Společnost zároveň zachovala optimistický výhled a poukázala na pokračující silnou poptávku po síťové infrastruktuře využívané v datových centrech pro AI. Investoři výsledky vnímali jako potvrzení, že rozmach umělé inteligence nepomáhá pouze výrobcům čipů, ale také společnostem poskytujícím klíčovou infrastrukturu potřebnou pro další rozvoj tohoto trhu.
- Akcie Eli Lilly (LLY.US) dnes rostou poté, co společnost zveřejnila čtvrtletní výsledky, které překonaly očekávání analytiků. Společnost těžila ze silné poptávky po léčivech typu GLP-1, používaných při léčbě diabetu a obezity. Další podporu investorům přinesl pozitivní vývoj kolem nově uvedené tablety na hubnutí Foundayo. Výsledky znovu poukazují na výhodu společnosti Eli Lilly oproti jejímu hlavnímu konkurentovi Novo Nordisk na rychle rostoucím trhu léčby obezity.
- Akcie Shopify (SHOP.US) dnes po zveřejnění čtvrtletních výsledků, které výrazně překonaly očekávání trhu, rostou téměř o 22 %. Tržby meziročně vzrostly o více než 30 % na 3,58 miliardy USD, čímž překonaly odhady analytiků přibližně o 140 milionů USD. Hrubý objem zboží prodaného prostřednictvím platformy vzrostl na 115,6 miliardy USD. Silné výsledky podpořil pokračující růst počtu obchodníků, vyšší objem transakcí a lepší ziskovost. Díky tomu společnost zvýšila čistý zisk na 1,5 miliardy USD.
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