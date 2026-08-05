Krypto novinky 2: Bitcoin ignoruje růst na Wall Street. Vrátí se býčí trh kryptoměn?

Bitcoin se udržuje v blízkosti úrovně 64 tisíc USD a pohybuje se v relativně úzkém pásmu. Náladu investorů ovlivňuje nejistota ohledně dalšího směřování měnové politiky Fedu i vývoj vyjednávání mezi Spojenými státy a Íránem. V posledních dnech přispíval k opatrnosti také hlučně medializovaný hackerský útok na cold wallet peněženky kanadské společnosti Coinkite, při němž byly odcizeny bitcoiny v hodnotě téměř 90 milionů USD. Navzdory těmto událostem zůstává trh poměrně stabilní, což naznačuje, že investoři čekají na výraznější makroekonomický nebo fundamentální impuls. Ten však nepřišel — ani jedním směrem. Zatímco index S&P 500 v USA atakuje rekordy a dolar oslabil, Bitcoin stále nenašel palivo k překonání hranice 70 tisíc USD.
Kdy se může vrátit býčí trh kryptoměn?
Trh kryptoměn se nachází v poloze, která je z cyklického hlediska poměrně typická. Pokud by se měl zopakovat scénář z předchozích medvědích trhů, počátek obratu u BTC bychom měli zaregistrovat přibližně v listopadu nebo prosinci tohoto roku. Do té doby však nelze vyloučit další — možná již poslední — fázi výprodeje, která by mohla stlačit cenu směrem k přibližně 45 tisícům USD, kde sledujeme -1,5 směrodatné odchylky — tato úroveň historicky představovala spodní hranici medvědího trhu Bitcoinu (zelená přerušovaná čára v grafu). Ačkoli BTC otestoval oblast 60 tisíc USD, přítoky zůstávají relativně slabé a spotová aktivita neposkytuje jistotu ohledně síly případného odrazu. Investoři v současnosti projevují větší zájem o akciový trh a dokonce i o trh drahých kovů. Dokud se cena pohybuje pod 70 tisíci USD, lze jen těžko hovořit dokonce i o „přesvědčivém" pokusu o otočení klesajícího trendu.
Zdroj: Checkonchain
Strategy opět prodává Bitcoin a slabší výsledky Coinbase zhoršují náladu
Největší korporátní držitel Bitcoinu, společnost Strategy, oznámila prodej dalších 1 683 BTC v hodnotě přibližně 105 milionů USD. Šlo již o třetí takovou transakci v posledních týdnech a rozhodnutí se shodovalo se zveřejněním finančních výsledků společnosti, které zklamaly očekávání a byly zatíženy nerealizovanými ztrátami na portfoliu kryptoměn. Negativně na sentiment zapůsobily rovněž horší výsledky Coinbase, které investorům připomněly, že sektor digitálních aktiv zůstává silně závislý na tržní volatilitě. Přes uskutečněné prodeje zůstává Strategy stále zdaleka největším korporátním vlastníkem Bitcoinu — pokud by se medvědí trh protáhl až do roku 2028 a narušil dosavadní čtyřleté cykly, mohla by být Strategy nucena prodávat stále větší množství BTC... A to v prostředí nízké likvidity a omezeného zájmu o Bitcoin může vést ke zvýšené volatilitě a kryptoměně přitěžovat.
Přítoky do ETF fondů rostou
Toky kapitálu do amerických Bitcoin ETF fondů se opět obrátily do kladného směru a poslední obchodní seance přinesly denní přítoky přesahující 200 milionů USD. Největší podíl na kladných tocích si udržuje fond iShares Bitcoin Trust spravovaný BlackRockem, který zůstává hlavním zdrojem nového institucionálního kapitálu na trhu. Patrné zlepšení sentimentu po předchozích odlivech naznačuje, že institucionální investoři opět zvyšují expozici vůči Bitcoinu. Historicky to střednědobý vzestupný trend často podporovalo. Toky do ETF fondů jsou v současnosti jedním z nejdůležitějších ukazatelů institucionální poptávky a mohou mít pro směřování trhu větší význam než krátkodobá aktivita retailových investorů.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Mapa týdenních změn ukazuje zřetelnou rotaci kapitálu směrem k vybraným altcoinům, zatímco Bitcoin a Ethereum rostou výrazně umírněnějším tempem. Největší relativní sílu vykazují Algorand, Cardano, Zcash, Cosmos a Polkadot, což naznačuje rostoucí chuť investorů po projektech s vyšším rizikovým profilem. Slabší chování části segmentu DeFi a některých infrastrukturních tokenů zároveň ukazuje, že současná vzestupná vlna nepokrývá celý trh, nýbrž má selektivní charakter. Takové rozložení je typické pro fázi odražení, v níž kapitál začíná odtékat z největších kryptoměn směrem k altcoinům nabízejícím větší potenciál krátkodobých výnosů.
Zdroj: XTB Research
Ukazatel odchylky od dvouletého průměru ukazuje, že drtivá většina analyzovaných kryptoměn stále zůstává pod svými historickými úrovněmi rovnováhy, a to i přes nedávný růst cen. Největší výjimkou zůstává Zcash, jehož kurz se nachází výrazně nad průměrem, což může svědčit o krátkodobém překoupení nebo mimořádně silném fundamentálním impulsu.
Aktiva jako Bitcoin Cash, Chiliz, Litecoin nebo Solana naopak zůstávají výrazně pod svým průměrem z posledních dvou let, což poukazuje na relativně slabší chování vůči celému trhu. Z pohledu kvantitativní analýzy takový ukazatel pomáhá identifikovat jak potenciálně nadhodnocená aktiva, tak ta, která mohou být stále ve fázi zotavení po předchozím propadu.
Zdroj: XTB Research
Graf Bitcoinu (interval D1)
Při pohledu na graf lze konstatovat, že klíčovým úkolem pro Bitcoin bude prorazit nad EMA50 (oranžová čára) na úrovni 65,3 tisíce USD — to je první zásadní odpor. Dalšími důležitými úrovněmi odporu jsou 70 tisíc USD a 73,5 tisíce USD. Důležitou podporou zůstává kulatých 60 tisíc USD a rovněž 58 tisíc USD (lokální minima). Nový sestupný impuls spuštěný z přibližně 70 tisíc USD by mohl v poměru 1:1 zopakovat předchozí tři silné impulsy z uplynulých čtvrtletí a stlačit cenu do blízkosti 45–47 tisíc USD.
Zdroj: xStation5
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