BREAKING: Senát dal Warshovi zelenou. Trhy jsou kvůli obavám opatrné

Nepřišla žádná překvapení ani náhlé zvraty. Senát Spojených států dnes potvrdil Kevina Warshe do Rady guvernérů Federálního rezervního systému, čímž mu otevřel cestu k jedné z nejdůležitějších pozic v globální finanční architektuře, a potenciálně i k roli předsedy Fedu. Trhy s tímto scénářem z velké části počítaly už předem, takže samotné rozhodnutí nevyvolalo výraznou reakci, jeho význam je však zřetelnější v širším makroekonomickém a inflačním kontextu.
Warsh vstupuje do klíčové role v době, kdy inflace CPI ve Spojených státech znovu zrychlila a dosáhla nejvyšší úrovně od roku 2023. To významně mění tržní příběh, protože ještě před několika měsíci byli investoři z velké části přesvědčeni, že se inflace stabilně vrací k cíli a otevírá se prostor pro měnové uvolnění. Tento scénář se nyní posunul dále do budoucna a trhy se znovu musí vyrovnat s rizikem, že úrokové sazby zůstanou vyšší po delší dobu.
Z tržního pohledu to znamená návrat do prostředí, kde cena peněz zůstává jedním z hlavních faktorů ocenění aktiv. Vyšší inflace spolu s potenciálně více holubičím postojem nového vedení Fedu může tlumit apetit po riziku, zejména v segmentech nejcitlivějších na diskontní sazby a budoucí cash flow, jako jsou technologické akcie. V tomto nastavení rostou obavy, že Fed by mohl uvolnit politiku příliš rychle navzdory přetrvávajícím inflačním tlakům, což by oslabilo důvěryhodnost dezinflační trajektorie.
Dalším faktorem, který trhy stále více započítávají, je otázka Warshovy nezávislosti a jeho vztahu k politické administrativě. Investoři se obávají, že by mohl být náchylnější přizpůsobovat se očekáváním Bílého domu a Donalda Trumpa v rámci rozhodování Fedu, což by mohlo oslabit tradičně vysokou míru nezávislosti centrální banky ve Spojených státech. Takové riziko ovlivňuje nejen směr měnové politiky, ale především její předvídatelnost, která je pro oceňování aktiv klíčová.
V tomto kontextu už není hlavním tématem jen tempo reakce Fedu na inflaci, ale také míra autonomie, kterou si v novém politickém prostředí udrží. Trhy vstupují do fáze, v níž jsou makroekonomická data, zejména inflace a očekávání ohledně úrokových sazeb, opět hlavním zdrojem volatility, přičemž změna vedení Fedu tuto dynamiku ještě zesiluje.
